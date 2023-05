Vojto, v Chřibské jste zvládli přestřelku a vyhráli 5:4. Jaký to byl zápas?

Celý zápas bych hodnotil velmi pozitivně. Je pravda, že vstup do utkání nám vůbec nevyšel, rychle jsme prohrávali 2:0. Naštěstí jsme brzo brankově odpověděli a nakonec zvítězili.

Vojtěch Závěšický střílí góly za FK Bynovec.Zdroj: soukromý archiv

Vy jste dal v prvním poločase hattrick. Jak vaše branky padly?

Já jsem hlavně moc rád, že jsem tím pomohl celému týmu. První gól jsem dával hlavou po rohovém kopu. Druhý gól padl po střele z vápna, kdy se balón odrazil na velké vápno. Tak jsem do toho plácl a s trochou pomocí brankáře to tam spadlo (smích). Třetí gól padl v poslední vteřině poločasu. Obrana Chřibské totálně zaspala, dovolila mi projít až před brankáře, kterého jsem překonal střelou po zemi k pravé tyči.

Máte klubovou kasu?

Máme, ale pokutu jsem platit nemusel. Ale určitě mě nemine zaplacení rundy pro kluky z týmu (smích).

V okresní soutěži jste zatím devátí. Jaké ambice si dáváte v dalším průběhu letošní sezony?

Konečně se nám začíná dařit. Měli jsme dlouhodobě problémy, ale trochu jsme posílili a je to znát. Rádi bychom stoupali tabulkou, ale moc dobře víme, že musíme ještě hodně makat.

Jaká je kondice fotbalu v Bynovci?

Myslím si, že to jde nahoru. Dlouho jsme se trápili, ale teď cítíme, že si to u nás konečně sedá.

Pojďme k vám. Kdy jste začal s fotbalem?

Začínal jsem v Březinách, bylo mi pět let, když mě rodiče poprvé přivedli na trénink. Brečel jsem, nechtěl jsem tam být a ani dál na tréninky chodit. Naštěstí se to postupem času změnilo a dnes je fotbal můj život.

Za jaké kluby jste dosud nastoupil?

Jak už jsem řekl, začínal jsem v klubu SK Březiny. Poté jsem přestupoval a dostal se až do týmu SK Mšeno, kde jsem hrál opravdu dlouhou. Na tuhle dobu hrozně rád vzpomínám, byla to má nejlepší fotbalová léta. Pak ale přišlo zranění kolene a návrat zpět do Březin. Pak už mě cesta navedla do Bynovce.

Co vás tedy přivedlo do Bynovce?

Do Bynovce měl přivedl náš kapitán Jarda Pekárna. Tehdy tam prostě nebyl moc dobrá situace. Jarda mě požádal, jestli bych jim nešel pomoct a alespoň trochu nezlepšil situaci. Souhlasil jsem a bylo to dobré rozhodnutí. Máme tady super partu.

Letos vám bude 29 let. Máte nějaké fotbalové sny a cíle?

Kdysi jsem hodně pokukoval po profesionální kariéře. To ale nevyšlo. Dnes mám jasný cíl – vydržet hrát co nejdéle a třeba jednou s Bynovcem postoupit do okresního přeboru.

Co je vaším nejlepším fotbalovým zážitkem?

Můj největší zážitek byl v dobře, kdy jsem hrál za Mšeno a dostal se mezi nejlepší střelce soutěže. Na to vzpomínám opravdu moc rád.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jednoznačně SKS, odjakživa miluji Slavii.

Prozradíte čtenářům, co vás ještě kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu mám snad rád každý sport. Živím se stavařinou.

Všiml jsem si, že v Bynovci hraje také Matěj Závěšický. Hádám, že tam bude příbuzenský vztah, viďte?

Ano, je to můj mladší bratr. Všude, kde jsem hrál, jsme byli spolu. Jsme na sebe zvyklí, spolu se nám hraje dobře.