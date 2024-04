Hattrickem se na výhře podílel Lukáš Mendel, jeho první v dresu Dolního Podluží. „Chceme alespoň udržet to páté místo. Ta první čtveřice už je přeci jen bodově daleko,“ řekl 28letý fanoušek pražské Slavie.

Lukáši, v prvním jarním kole jste v divokém zápase porazili Huntířov 7:4. Jak jste celý zápas viděl?

Byl to náš první zápas na jaře, pod novým trenérem a navíc doma. První poločas byl od nás trochu nervózní, ale i po dvou našich chybách, který soupeř potrestal, jsme vždy dokázali rychle odpovědět a nakonec jít do šaten za stavu 3:2 pro nás. Druhý poločas,až na posledních deset minut, jsme podle mě byli herně lepší, kontrolovali hru a přidali pár branek. Hlavní pro nás bylo začít vítězně, což se nám podařilo.

Vy jste dal hattrick. Jak všechny branky padly?

Byl to můj první hattrick v Podluží. První a třetí branka padla po střele z velkého vápna. Druhá branka padla z malého vápna, kde brankáři propadl míč za záda.

Platil jste něco do klubové kasy?

Klubovou kasu nemáme. Máme spíš takovou tradici. Kdo vstřelí hattrick, donese basu piva.

Jaké cíle si dáváte do zbytku letošní sezony?

Chtěli bychom si udržet páté místo v tabulce. Předehnat nějaký tým z první čtveřice se nám asi nepovede, ale aspoň zmenšit bodový rozdíl a přiblížit se k nim. To by bylo fajn.

Okresní soutěž, kterou hrajete, se v poslední době rozrostla. Je to asi dobře, ne?

Určitě, když vezmu minulé sezony, tak se ta úroveň zvedla.

Odhadnete, jaká je vůbec kondice fotbalu v Dolním Podluží?

Já si myslím, že jsme na tom jako tým dobře.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Začínal jsem s fotbalem už jako malý, myslím že mi bylo kolem 6 let. Bylo to v Rumburku.

Kterými kluby jste prošel?

Jak jsem říkal, začal jsem v Rumburku. Poté jsem hrál i za Varnsdorf, Šluknov a teď jsem prozatím v Dolním Podluží.

Zapátráte v paměti a vzpomenete si na svůj první trénink?

Tak to si vůbec nevzpomínám.

Jak se vám vůbec líbí v Dolním Podluží?

Líbí se mi tady. Je tu skvělá parta lidí,dobrá atmosféra. Máme určité představy do příští sezóny, tak uvidíme jak se nám bude dařit.

Máte ještě nějaké konkrétní fotbalové cíle?

Asi ne. Momentálně hraji už jen pro zábavu.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Vždycky jsem byl fanoušek Slavie.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás ještě kromě fotbalu baví?

Pracuju v oboru strojírenství. Upřednostňuju především fotbal.