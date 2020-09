„Letos v únoru nám volali z televize, že si tenhle zápas vybrali. Mělo se hrát v květnu, bohužel koronavir nám všechno zkazil. Věříme, že teď se to povede,“ doufá předseda Velkého Šenova Roman Smejkal.

Vše je ale obestřeno malou záhadou, Velký Šenov se nikam nepřihlašoval, televize ho oslovila sama. „Je to pravda, my jsme se nikam nepřihlašovali, volali nám z televize. Teď jsem se ptal produkčního pana Zajíčka, jak na nás přišli. On řekl, že jim to poradil nějaký pán. Ale neznámého jeho jméno, rád bych mu poděkoval,“ pokrčil Smejkal rameny. Tohle derby je známé, obce od sebe leží na mapě 4 kilometry. „Prý je zajímavé, že máme hřiště u hřbitova. Brankář Mikulášovic Pavel Müller dlouhá léta působil právě u nás,“ připomněl.

K celé slávě jsou ale potřeba nezbytné přípravy. A to ze všech stran. „Televize už tady byla v září, musí si všechno připravit. Kamionem zaberou naše nové parkoviště u hřiště. My musíme zařídit občerstvení, místa na reklamy, sami si můžeme dát jaké chceme. Od města si budeme muset půjčit stany, kdyby pršelo. Kamery budou naproti střídačkám, fanoušci by měli stát právě tam, kam budou kamery mířit. Je toho docela hodně, ale zvládneme to,“ usmál se.

Komentování by se mělo ujmout trio Vlášek-Zelenka-Kalous. Chybět by neměli ani patroni obou týmu. „Měl by tady být herec Marek Taclík, možná i David Novotný. Uvidíme,“ konstatoval Smejkal.

Jak Šenov, tak Mikulášovice musí dodat informace o hráčích a klubu jako takovém. „Samozřejmě musímeo každém hráči poslat nějakou zajímavost. Pak je potřeba udělat videopozvánku, chybět nebude historie klubu. Takže jsem se musel probírat archivem. To samé platí o Mikulášovicích,“ vysvětlil.

Česká televize navštívila i jeden z tréninků. Fotbalový klub z Velkého Šenova si trochu zvelebil zázemí. Nebylo to ale kvůli natáčení. „Shodou okolností jsme tady natírali sloupy a zábradlí ještě předtím, než jsme se to dozvěděli. Takže se to hodí dvojnásob,“ připomněl.

Z důvodů šíření koronaviru, který v září nabral na síle, existují obavy, aby se natáčení zase nezrušilo. „Otázkou je, jaká opatření bude vydávat naše vláda. Televize přiveze roušky, my budeme muset nakoupit hodně dezinfekce. Určitě bude na záchodech a pak asi při vstupu. Ale rozhodně to musíme nějak řešit,“ zvážněl.

Celá akce je samozřejmě velkou šancí, jak zviditelnit fotbal ve Velkém Šenově, ale také v Mikulášovicích. „Jdeme do toho s tím, že derby chceme vyhrát. Na tenhle zápase se vždy těšíme. Kluci to ví a věřím, že si to všechno řádně užijí. Když jsme hráli fotbal my, podobnou možnost jsme neměli. Taky doufám, že se mínění o Velkém Šenově v očích veřejnosti zlepší. Budeme se snažit, aby všechno klaplo a všichni si to užili,“ podotkl Smejkal.

Utkání se hraje v sobotu 3. října od 10.15. Otázkou ale je, jaká opatření do té doby vydá vláda v souvislosti s pandemií koronaviru. „To víte, že nám to šrotuje v hlavě. Na sezení dáme zhruba dvě stovky lidí. Těžko říct, co přinese příští týden,“ dodal Smejkal.