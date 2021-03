„Jsem hrdý na to, že jsme tady za těch 11 let utvořili velmi dobrý tým. Hodně věcí se povedlo, hodně věcí zase ne,“ prozradil Šimeček, který je také aktivní krajským rozhodčím.

Libor Šimeček - současný předseda OFS Děčín.Zdroj: archiv OFS DěčínV čele Okresního fotbalové svazu v Děčíně jste od roku 2010. Co se za tu dobou povedlo?

Hodně věcí se povedlo, hodně zase ne. Změnili jsme sídlo. Ze sportovní haly jsme se dostali do fotbalového dění, aktuálně působíme na Městském stadionu. Změnili jsme sekretáře a máme ho na pracovní poměr. Vykonává plně servisní činnost pro všechny okresní oddíly. Začali jsme rozvíjet větší spolupráci s krajským fotbalovým svazem. Vznikaly centralizované nábory. Podařilo se vytvořit dobrý kolektiv v rámci výkoného výboru a jednotlivých komisí. To se stabilizovalo. Samozřejmě máme na určité záležitosti odlišný názor, ale umíme táhnout za jeden provaz. Stabilizovalo se také financování. Zlepšila se dotační politika, dotace z FAČRu. Máme dotace na sekretáře, na mládež. Základní věci se povedly. Velkým plus je fakt, že v rámci dotací jsme servisní organizací pro všechny kluby.

Co se naopak nevydařilo podle vašich představ?

Nevedly se nám nábory rozhodčích tak, jak bychom si představovali. Moc lidí to prostě dělat nechce. Snažíme se spolupracovat s krajem a FAČRem. Nedaří se vzdělávat funkcionáře v jednotlivých oddílech. Přitom nabízíme vzdělávání a proškolování. Zdarma. Hodně nás trápí mládež, udržet děti u fotbalu je těžké. Jsme vytvořili společnou dorosteneckou soutěž okresu Děčín a Česká Lípa. Ale už ani tyhle dva okresy nestačí. Kdo se přihlásí, jde rovnou do kraje. Určitou podporu tam můžeme dát. Jak finanční, tak legislativní.

Pokud byste pokračoval jako svazový předseda, jaké byste měli vize do dalších let?

Chtěl bych udržet nastavený trend. Rád bych v něm pokračoval a vylepšoval. Myslím si, že na kraji k zásadním změnám nedojde. Máme v plánu větší spolupráci s blízkými okresy. Ať to je Ústí nad Labem, Litoměřice, nebo Česká Lípa. Nejde tady o předsedu jako takového, ale celkově o tým, který se tady vytvořil. Byla by škoda, kdyby se rozpustil.

Bylo by velké zklamání, kdybyste po 11 letech skončil?

Zklamání? Ani ne. Zamrzela by mě rozdělaná práce. Ono se to nezdá, ale role předsedy mi sebrala spoustu soukromého času. Ale vůbec toho nelituji, tahle práce mě baví. Před svým nástupem v roce 2010 jsem pracoval v komisích. O všem rozhodnou delegáti na valné hromadě.

Velké změny se chystají v samotném vedení Fotbalové asociace České republiky. Jste pro?

Já už moc na diskuze a komentáře nekoukám. Kroutím hlavou, když slyším komentování fotbalu. Rozhodčí odpíská situace v souladu s pravidly, ale ve fotbalovém studiu se to hned haní. Blbě se mi poslouchá, když slyším, že někoho nezajímají pravidla a zajímá je jenom fotbal. Vše by mělo být v souladu s pravidly a legislativou. Zúčastnil jsem se několika valných hromad, kde jsem paradoxně vystupoval v roli rebela. Pokud vystoupil Děčín, nečekal jsem potlesk. Vystupoval jsem tak, že i proti Kabelkovi, Berbrovi, nebo Řepkovi jsem měl svůj názor. Udělat za vším tlustou čáru a všechny postřílet taky nejde. Nějaká změna tam určitě bude. Věřím, že Ústecký kraj těch změn mít moc nebude a všechny okresy budou jednotně spolupracovat. Důležité jsou okresní volby, pak krajské a tak dále. Samozřejmě víme, jak to fungovalo. Čechy s Moravou byly rozhádané, pak se to hádalo i v české straně. To jsou ale politické věci, které do okresních svazů nepatří.

Pandemie koronaviru neustupuje. Věříte, že se ještě do léta rozběhnou okresní fotbalové soutěže?

Moc šancí tomu nedávám. Byl bych ale strašně rád, kdyby se dohrál podzim a pak jedno jarní kolo. Chci, aby se to podařilo i v dalších soutěžích. Celky z našeho okresního přeboru by měli mít možnost poskočit do I.B třídy. FAČR má právo soutěže zrušit, všichni začneme od začátku na podzim. Z některých opatřeních jsem zděšený. Na hřišti můžou být stále jenom dvě osoby, je to šílené. Doufám, že bychom to v květnu mohli rozjet a alespoň ten podzim dohrát. V tuhle chvíli ale nikdo neví, co bude. Sami to zažíváme, naše práce nám už hodně chybí.