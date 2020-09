Poustevna vyhrála drtivě 11:1, pěti góly se na tom podílel útočník a předseda klubu David Galbavý. „Který gól byl nejhezčí? Asi ten první, který všechno odstartoval. Byl tam odražený míč, obránce chyboval, já ho vybojoval, vystřelil a padlo to tam,“ usmál se kanonýr z Dolní Poustevny. Ten už v minulé, nedokončené sezóně, nastřílel 13 branek.

Galbavému v prvním utkání zdatně sekundoval jeho spoluhráč a jmenovec David Karpíšek. Ten nasázel čtyři kousky. Právě duo Galbavý – Karpíšek patří k ofenzivním oporám týmu, který leží na hranici s Německem. „David hrál minulou sezónu v záloze, takže moc branek nedal. Teď je zase se mnou v útoku. Jsme sehraní, on je levák, já pravák. Sedí nám to,“ přiznal.

Dolní Poustevna má letos jasné cíle – postup do okresního přeboru. „Ano, je to tak,. Chtěli jsme postoupit už minulou sezónu, ale koronavir nám to zhatil. Aktuálně máme velmi dobrý tým, koupili jsme nějaké hráče. Rozpadlo se nám vedení, máme tady nové. Já jsem přes půl roku předsedou. Pokud nepostoupíme, bude to velké zklamání,“ zdůraznil Galbavý.

Sedmadvacetiletý ofenzivní fotbalista je v Poustevně od mládí. A aktuálně se nehodlá nikam posouvat. „Kdybych byl zdravotně v pořádku, možná by mě lákala vyšší soutěže. Ale mám problémy s koleny, takže je pro mě Poustevna ideální,“ připustil.

Role předsedy a hráče je náročná. „Jako předseda se musíte starat, aby v klubu bylo to, co je potřeba. Děti musí mít míče a tak dále. Je to o to těžší, že ještě aktivně kopu fotbal. Mládeže moc není, máme tady holky, za to jsem rád. Ale v ostatních vesničkách ve výběžku to není žádná sláva,“ prozradil.

Kdo by měl být soupeřem Poustevny v cestě za postupem? „Za celý tým můžu říct, že nikdo,“ dodal Galbavý.