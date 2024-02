Hlavním hnacím motorem Tatranu je právě jeho syn Leoš, který v létě skončil v krajském přeboru na Liberecku a do Rybniště přišel z Nového Boru. „Ten to vlastně začal. Paradoxně jsem mu to rozmlouval. Ale má rodinu, práci, chtěl hrát prostě tady,“ pokračoval.

FOTO, VIDEO: Hašek, Vízek nebo Siegl. Fotbalové legendy pomohly Vikimu

Tatínek Devátý je tak vlastně na rozcestí. „Leoš jde vlastně v mých stopách. Mě ještě dnes štve, že jsem se do Rybniště nevrátil třeba o pět let později. Nic by se nestalo. Na druhou stranu jsem samozřejmě rád, že ho tady mám,“ usmál se. V týmu navíc hraje ještě hraje Tomáš Devátý, druhý syn klubového předsedy.

Oficiální zimní přípravu lídr okresní soutěže ještě nezahájil. Je to na dost času. „Kluci si chodí zakopat na menší umělku. Trochu si s námi hraje počasí, hodně se to střídá. Přípravu začneme někdy v půlce února, to na naší soutěž bude stačit. Kdybychom začali dříve, tak mi bude chodit pět kluků a ještě bych jim to třeba mohl znechutit,“ přiznal.

Kádr Rybniště by se neměl nějak dramaticky měnit. „Zůstane to stejné, jako na podzim. Kromě Leoše tady máme na hostování ještě Lukáš Voboru z Rumburka. Co se týče dalších hráčů, mám v tom jasno. Pokud někdo bude mít zájem, rádi ho tady přivítáme a vyzkoušíme, zda k nám zapadne. Domluvit se totiž s někým z okolí stojí strašné peníze. Navíc já nejsem typ člověka, který by někoho přemlouval. Všichni pak chtějí za přestup peníze, bojím se, že to přinese špatné důsledky,“ zakroutil hlavou.

Okresní otloukánek omladil a věří v lepší zítřky. Vaníček s páskou nezklamal

Tatranu dýchá na záda béčko děčínského Junioru, o dalších pět bodů zpět je duo Markvartice – Česká Kamenice. Zaútočí v Rybništi na postup? „Snažím se kluky nějak krotit. Samozřejmě to v hlavě máme, ale jsme prakticky v poločase. První místo po podzimu nic neznamená. Ono to není jednoduché. Pokud bychom si ten postup vykopali, museli bychom kádr doplnit. Přeci jen okresní přebor je prostě kvalitnější. Aktuálně bych se tom nebránil, ale samozřejmě by záleželo na názorů kluků,“ vysvětlil Devátý.

V poslední době řada amatérských fotbalových klubů bojuje o holé přežití. Často chybí peníze a hráči. „Já si myslím, že kondice klubu je dobré. Zvedlo se to. Hodně nám pomáhá fakt, že nám finančně pomáhá obecní úřad. Z našich peněz to nelze utáhnout, sponzora tady neseženete. Na druhou stranu jsme ve vesnici jedinou organizací, takže fotbal je prakticky jediná věc, co se tady děje,“ pokýval předseda hlavou.

Jak už to tak bývá, je Jaroslav Devátým přesně klasickým fotbalovým „blbcem“, který se v klubu stará o hromadu věcí. „Je to tak, takový blbec je potřeba. A nejsem rozhodně sám. Když potřebuji s něčím pomoct, třeba na tréninku, nebo třeba nějakou brigádu na hřišti, kluci mi pomůžou. Ale s chodem klubu je spojeno hodně vyřizování,“ připomněl.

Studenec jako Sparta či Plzeň. S jednou výjimkou: Na soustředění teklo pivo

Otec a dva synové. Všichni u fotbalu, v jednom týmu. Jak to vypadá při pozápasových rozborech? „My nediskutujeme, ale hádáme se. Jsme tři chlapi, tři dospělí chlapi a každý má jiný názor. Nenamluvíte jim, že by to mělo jít jinak. O fotbale se bavíme, debatujeme, ale každý z nás má svou hlavou,“ zasmál se.

Okresní soutěž na Děčínsku má aktuálně dvanáct účastníků a dokonce i dva nováčky – rezervy Junioru Děčína a Jiříkova. „Některé mančafty se zlepšily. Teď nechci někoho urazit, ale myslím si, že tady je i řada klubů, které prostě přežívají. Jsou zápasy, kde si zahrajete pěkný fotbal a pak jsou zase zápasy, kdy si ho prostě nezahrajete. Často je vidět, že hrají kluci, kteří ten fotbal prostě tolik neumí. Ale v téhle době je to prostě těžké,“ dodal Jaroslav Devátý.