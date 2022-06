Velkošenovští ale budou hrát jiné derby. V neděli od 13 hodin se jim do cesty postaví Dolní Poustevna.

„Určitě se moc těšíme, pro všechny to bude velký zážitek. Doufám, že kluci mají fazonu a Dolní Poustevnu přejedou,“ pevně věří Roman Smejkal, předseda Velkého Šenova.

Ten je papírovým favoritem, o čem svědčí kurzy Fortuny. Na výhru domácích je kurz 1,37, na vítězství Dolní Poustevny 5,70.

„To víte, že jsem ty kurzy viděl. Za nás je to na nás moc vysoké. Doufám, že prognózy platit nebudou a my Šenov zválcujeme,“ zdůraznil David Galbavý, hrající předseda Dolní Poustevny, který kvůli zranění nemůže nastoupit.

„Jsem po operaci, už kopu do míče, ale pořád to není ono. Nastoupím až na podzim. Samozřejmě mě to mrzí, ale co nadělám,“ pokrčil rameny.

Velký Šenov se tak těší na velký fotbalový svátek. Očekává se početná divácká kulisa. „Jsme domluveni s hasiči, že nám pomůžou. Když klapne počasí, mohly by dorazit tak čtyři stovky lidí. Uvidíme. Nebude chybět bohatý program, piva a píp bude dost,“ usmál se Smejkal.

Oba celky budou mít na svých stranách slavné patrony. Šenov si vybral Marka Taclíka, Dolní Poustevnu bude zastupovat Kamil Střihavka.

Pro samotné hráče to bude jistě jeden z vrcholů jejich kariéry. „My máme hodně mladý tým. Snad kluci nebudou nervózní. Někdo to bere v klidu, někdo to asi bude mít v hlavě. Hodně lidí, hukot, moderátoři. Tohle kluci ještě nezažili. Ale já věřím, že to zvládneme,“ pokýval Smejkal hlavou.

Česká televize navštívila i tréninky obou celků. „Moc se jim u nás líbilo, obdivovali náš areál. Samozřejmě účast byla hojná. Řada kluků jistě navštíví holiče. Je to dobrá reklama nejen pro oba fotbalové kluby, ale i pro obě města,“ myslí si Galbavý.

„Celkově je to super projekt. Je fajn, že se kluci můžou vidět v televizi. Kdo ví, třeba si jich někdo všimne a dostanou angažmá z vyšší soutěže. Uvidíme,“ dodal Galbavý.

Velký Šenov tímto zápasem může oslavit zajímavé výročí. Před deseti lety se na tamním hřišti slavil postup do krajské I.B třídy. Tehdy do trávníku uhodil blesk, naštěstí se nikomu nic nestalo. Od té doby má Šenov ve svém klubovém znaku právě blesk.