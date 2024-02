Fotbalisté Dolní Poustevny přezimují na devátém místě okresního přeboru. Vedení klubu s tím rozhodně není spokojeno. „Podzim nebyl dobrý, měli jsme problémy se sestavou, prostě jsme se nescházeli. Hodně hráčů jezdí pracovat do Německa, navíc byli i zranění. Zbytečně jsme prohrávali zápasy, kde se mělo vyhrát. Věřím, že do jara vletíme s větším elánem,“ pevně doufá David Galbavý, hrající předseda Dolní Poustevny.

Minulá sezona nebyla také žádným šlágrem, naopak. Tým, který leží na hranicích s Německem, skončil s 26 body třetí od konce a dokonce měl sestoupit do nejnižší okresní soutěže. Nakonec se ale zachránily všechny tři poslední týmy.

„Upřímně, tohle jsem vůbec nepochopil. Nikdo nám nebyl schopný říct, kolik týmů vlastně bude sestupovat. Ke konci se nakonec řeklo, že možná tři. To bylo trochu divné,“ kroutil hlavou.

Poustevně pomohlo několik faktorů – třeba úplný konec Vilémova B a Jiřetína pod Jedlovou, nebo faktu, že z I.B třídy nakonec do děčínského okresního přeboru nikdo nespadl.

Zimní příprava už je v plném proudu. „Už měsíc trénujeme, chodíme si občas zahrát báčko, jinak se hlavně běhá. Přáteláky? Zatím nic. Rozhodně nechceme hrát s týmy z přeboru, to je o ničem,“ prohlásil 31 letý Galbavý. Prozradil, že hráčský kádr se prakticky nezměnil.

Na jaře by si předseda klubu přál posun do horní poloviny tabulky. „Rozhodně nechceme hrát dole, myslím si, že klidně můžeme být do pátého místa. To budu spokojený. Mančaft na to máme, ale velkou nevýhodou je fakt, že nás drtí pracovní povinnosti. Je týden, kdy se kvůli tomu sotva sejdeme na tréninky,“ pokrčil rameny.

Právě Galbavý často říkal, že Poustevna by se ráda poprala o postup do I.B třídy. Jenže… „Můj osobní názor je ten, že týmu prostě chybí chuť. Jak už jsem řekl, tým na to máme, ale přijde mi, že si často řekneme, že to prostě nějak odkopeme. Kdyby se celý tým snažil tak, jak by měl, věřím, že jsme někde jinde,“ mávl rukou.

Radost mu ale dělají mládežnické týmy, které si Poustevna hodně hýčká. Moc dobře ví, že v nich je skrytá klubová budoucnost. „Na mládež jsme pyšní, máme ty nejmenší, máme také mladší žáky. Chceme si je tady vychovat pro dorost, to je důležité,“ usmál se.

Na závěr se David Galbavý ještě vyjádřil k situaci Vilémova a Šluknova, tedy dvou klubů, které usilují o přesunutí do Libereckého kraje. „Určitě je to dobře, vždyť třeba pro kluky z Vilémova byla za trest jezdit brzy ráno tolik kilometrů třeba do Kadaně. Celý den jste pryč. Co vím, tak se tam nikomu moc nechtělo,“ dodal na závěr.