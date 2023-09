„Naše cíle jsou jasné. Chceme hrát hezký fotbal a bavit diváky. Na postup určitě nemyslíme, ale rádi bychom v tabulce hráli nahoře. Myslím si, že silné bude béčko Šluknova, Jiříkov a Krásná Lípa. My se jim to budeme snažit co nejvíce znepříjemnit,“ usmál se Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov nad Ploučnicí.

Bez výhry, poslední místo, konec v poháru. Jinde by se trenér už asi pakoval

Do týmu se po dlouhé době vrátil zkušený Radim Kolář, kádr je pak doplněn mladíky z tamního dorostu, který hraje I.A třídu. „Úroveň okresu? To je bída s nouzí. Týmy mají problémy, my naštěstí máme hodně dětí, spolupracujeme s Verneřicemi. Kdo chce fotbal udržet, musí mít děti,“ dodal.

Na druhém místě je po třech kolech Šluknov B, který nabízí mix mladých odchovanců a ostřílených borců. „Myslím si, že v prvních zápasech jsme narazili na týmy, které asi budou hrát na spodku tabulky. My je ale nepodcenili, kluci předvedli dobré výkony. Zklamaly nás Verneřice a naopak hodně překvapily Dolní Habartice. Máme stabilního brankáře, kádr je defacto stejný, který jsme měli v minulé sezoně,“ potvrdil Deníku vedoucí mužstva Milan Brynda, kterého jsme zastihli v lese při sbírání hub.

Měla by šluknovská rezerva případně zájem o postup do I.B třídy? „Je to těžké. Jezdíte daleko na venkovní zápasy, navíc máme v kádru pár starších hráčů. Třeba našemu stoperovi je snad 57 let. Celkově je smutné, že z přeboru nikdo nechce postoupit. Na druhou stranu má ambice na postup do krajského přeboru naše áčko. Pokud by se to podařilo a my bychom třeba měli nabídku na postup, může to dopadnout jinak. Ale to je ještě daleko,“ uzavřel vše Brynda.

Dny varnsdorfského basketbalu se blíží. Tak klidně doražte

Třetím stoprocentním týmem do party je Velký Šenov. Ten musel hráče udržet před nabídkami celků z Německa. „Je to tak, myslím si, že ostatní týmy v okolí to mají podobně. Jsme rádi, že jsme udrželi kvalitní kluky, jako Alex Cina nebo Adam Hejl. Občas se někdo sám přihlásí, dáme šanci každému. Kaňkou je zranění zkušeného Skyvy a taky mého kluka. Snad to nebude takto pokračovat, jinak bych musel nastoupit snad i já,“ zavtipkoval Roman Smejkal, předseda klubu.

Ani ve Velkém Šenově se o postupu do I.B třídy nebaví. „Vůbec, I.B třída pro nás není. Je to finančně neúnosné, navíc bychom na to asi neměli kvalitu. Ale určitě chceme hrát v klidném vršku. Podzim jsme měli vždy horší, na jaře to pak doháněli. Pokud bychom měli v zimě tak dvacet bodů, bude to dobré,“ zdůraznil Smejkal.