Kompletním 16. kolem pokračoval na Děčínsku okresní přebor v kopané. První celek tabulky, Vilémov B, na jaře zatím nebodoval a jeho náskok na čele soutěže se povážlivě tenčí.

Vilémovská rezerva je na jaře bez bodu, doma podlehla Hornímu Podluží. | Foto: Václav Černý

Vilémovská rezerva doma podlehla Hornímu Podluží 2:4, ve dvou jarních zápasech inkasovala devět branek. „Horní Podluží hrálo dobře a navíc bylo velmi efektivní, kdy proměnilo v podstatě každou svojí šanci. My jsme se, podobně jako proti Jiříkovu, trápili v přechodové fázi, kdy jsme si nebyli v podstatě schopni vypracovat vyloženou brankovou příležitost,“ kroutil hlavou Tomáš Jägr, fotbalista Vilémova B.

Vilémov B má sice zápas k dobru, Krásná Lípa ale ztrácí pouhé dva body. „Nehrajeme dobře. Inkasujeme strašně moc gólů a směrem dopředu se trápíme. Nefunguje nám finální přihrávka a celkově přechod do útoku. Potřebovali bychom se chytnout jedním povedeným zápasem a najet znovu na vítěznou vlnu. Doufám, ze se nám to podaří již tuto sobotu v Březinách,“ doufá Jägr.

To druhá Krásná Lípa hraje v pohodě, naposledy doma přejela Šluknov B 5:1 a na jaře ještě neprohrála. „Poslední zápas proti šluknovské rezervě jsme odehráli velmi dobře. Byl to zápas, kde jsme museli opět improvizovat vzhledem ke zranění našeho stopera Dominika Cempírka, který patří do základní sestavy a je oporou týmu. Dále jsme na tento zápas neměli ani jednoho brankaře. Jeden je zraněný a druhý měl rodinné záležitosti. Přesto všichni kluci odvedli velmi dobrý výkon,“ pochvaloval si Josef Herák, kouč Krásné Lípy.

Krásnolipští větří šanci, posunout se na první místo v tabulce. Přesto mají před aktuálním lídrem z Vilémova respekt. „Na druhou část sezóny jsme dali za cíl udržet druhé místo. Vilémov B měl náskok deseti bodů a čekali jsme, že by si první místo měl udržet. Po začátku jara to tak nevypadá a vnímáme to tak, že to je naše příležitost. I přesto před klukama z Vilémova, kde máme hodně kamarádů, především k jejich věku, všichni smekáme za to, co dokázali. Ale nebude to jednoduché, to si musíme uvědomit. Za námi v tabulce jsou pořád kvalitní týmy jako Jiříkov, Horní Podluží nebo Union Děčín. U těchto zápasů se rozhodne, kdo na jaké pozici v tabulce skončí. Vnímáme, že máme příležitost tuto soutěž vyhrát. Bude to chtít trochu štěstíčka a minimálně stejně kvalitní výkony jako byl zápas se Šluknovem B,“ dodal Herák.

V dobré formě se na jaře prezentuje Jiříkov, ačkoliv odehrál pouze dva zápasy. Doma rozdrtil Verneřice 7:3, za dvě utkání nastřílel už 12 branek. „Povedl se nám hlavně první poločas, kdy jsme dali šest branek, některé z nich byly opravdu krásné. Druhá půlka byla z naší strany o mnoho úspornější. Uspokojivé vedení, přeskupení řad a opatrnost před zraněními udělaly z druhého poločasu ne příliš fotbalový zážitek,“ komentoval utkání jiříkovský fotbalista David Průcha.

Naopak se nedaří ambiciózním Březinám, které doma podlehly Velkému Šenovu 0:4. Na jaře tak při skóre 2:12 prohrály všechny tři zápasy. „Je to špatné, ale stále se to opakuje. Nedáváme šanci a sami vyrábíme hrubé chyby, které soupeř trestá. Spokojeni samozřejmě nejsme, je jasné, že hrajeme o záchranu, ačkoliv jsme chtěli hrát v první polovině tabulky. Musíme se někde chytit, utkání proti posledním Boleticím bude asi zápasem roku,“ přiznal Josef Benda, vedoucí Březin.

„Měli jsme z toho strach, jelikož máme dva vyloučené. Před týdnem museli hrát i žáci. Na druhou stranu jsme z Dolní Poustevny získali Adama Hejla, máme také dorostence Vencu Waltra. A hned to bylo znát. S výsledkem jsme samozřejmě spokojení. Chceme hrát v klidném středu tabulky a trošku ten kádr stabilizovat,“ má jasno Roman Smejkal, předseda Velkého Šenova.

Důležitý boj ze dna tabulky se odehrál v Boleticích nad Labem, kam dorazil Benešov nad Ploučnicí. Poslední Spartak ho nezvládl, když prohrál 3:5. Hned sedm branek padlo v prvním poločase. „Je to pro nás zklamání. Dvakrát jsme vedli, ale při obdržených gólech děláme velké chyby. Takhle jsme prohráli všechny tři jarní zápasy, ani v jednom jsme nebyli horším týmem. Naše situace je už hodně špatná,“ hlesl hrající předseda Boletic Miloslav Šindelář.