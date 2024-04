Boj o první místo se konal ve Velkém Šenově, kam dorazil Jiříkov. Spartak vyhrál 4:1, o skóre se vrátil do čela tabulky a vypadá to, že se konečně dočkal z útlumu, který ho potkal na úvod jarní části.

„Hra nebyla okulahodící, ale na to se historie ptát nebude. Viděl jsem tam bojovnost a jiříkovské srdíčko, s tím jsem spokojený. Na začátku jara jsem se dalšího zápasu bál, teď by se nás měli bát naši soupeři,“ řekl s úsměvem Zdeněk Bajan, trenér Jiříkova.

Další šlágr se hrál v Krásné Lípě, která je aktuálně čtvrtá. Doma jasně porazila třetí Horní Podluží 5:1, na první místo ztrácí tři body.

„Poslední zápas jsme měli určitě co napravovat. Věděli jsme, že si další zaváhání nemůžeme dovolit, a proto zápas dopadl tak, jak dopadl,“ přiznal Milan Pešír, fotbalista Krásné Lípy.

Domácí dostal po dvou minutách do vedení kanonýr Jícha, v poločase vedli 2:0. „Soupeře jsme kvalitně dostupovali a k ničemu ho nepustili. Druhý poločas byl stejně jako ten první v naší režii. Přidali jsme další tři branky a bylo po zápase. V posledních minutách se trefil soupeř a upravil tak stav na konečných 5:1. Osobně si myslím, že to byl náš nejlepší výkon v sezóně. Doufám, že si to přeneseme do dalších zápasů,“ pevně věří Pešír.

Zdroj: Spartak Jiříkov

V zimní přestávce dorazilo do Krásné Lípy několik posil. Vlastně staronových. Dotáhli jsme přestup Honzy Töröka z Rybniště. Ten za nás dříve chytal, a okamzitě zaujal post golmanské jedničky. Jako další hráč se nám vrátil Filip Friese, který byl půl sezóny pryč kvůli škole. Jeho příchod výrazně oživil útočnou část naší hry. Také se nám konečně vrátil po dvouleté pauze náš střední záložník Fanda Holubek, který se svým bratrem Davidem, tvoří naší středovou dvojici. Všichni jmenování hrají v základní sestavě, a jak je vidno tým pozvedli,“ zdůraznil.

Krásná Lípa na jaře vyhrála tři ze čtyř zápasů, v minulém kole nestačila právě na Jiříkov, kde prohrála 1:3. „Kromě zaváhání v Jiříkově, které nás moc mrzí, jsme vše vyhráli. Takže vstup do jarní části hodnotíme velice kladně, i když výkony by mohli být ještě lepší. Jediné, co bych vytknul je asi to, že se nám absolutně nevyhýbají zranění a nemoci. To ale nejsme jediní. I tak budeme dělat maximum proto, abychom na konci sezóny byli co nejvýše,“ slibuje Pešír.

O případném postupu v I.B třídě se v tamní kabině tradičně nahlas nemluví. „Nejdřív chceme určitě soutěž vyhrát. Pokud do budoucna seženeme ještě par kluků, pak nad tím můžeme přemýšlet,“ dodal Milan Pešír.

Za zmínku stojí také jarní výkony Dolních Habartic. Nováček soutěže je zatím stoprocentní, za čtyři zápasy nastřílel 22 branek a v tabulce se nenápadně přibližuje vršku tabulky.