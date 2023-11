Naposledy tým z výběžku prohrál 6:1 v Březinách. Na soupisce měl přesně jedenáct hráčů. „Kosí nás zranění, chybí nám sedm hráčů. Nastupují tak dorostenci, kteří hrají krajský přebor v Libereckém kraji. Bohužel, to k fotbalu patří. Teď je důležité ten podzim nějak dohrát,“ má jasno Jaroslav Šulc, předseda FK Mikulášovice.

Cíle a ambice jsou jasné. „Chceme okresní přebor zachránit. Hlavně pro naše dorostence. Snažíme se také tým posílit. Aktuálně sháníme brankáře. Chytá sice Pavel Müller, ale už je starší. Když se nedaří, tak nikoho nemáme. V dorostu vlastně také chytá hráč z pole,“ přiznal.

Šulce zarazila situace, které se udála v 9. kole, kdy měly Mikulášovice hrát v Děčíně na umělé trávě proti nováčkovi FC United Roma. „Domácí“ nakonec utkání vyhráli kontumačně 3:0.

„Dostali jsme pět tisíc pokutu, nevím, co bych k tomu měl říct. Pro nás byl nedělní termín od 17.15 doslova šibeniční. Dorostence pak musíme rozvážet do různých měst, domů bych se dostal tak v jednu hodinu v noci. Chtěli jsme změnu termínu, je pravda, že jsme to mohli řešit dříve. Tým United Roma hraje na umělce v Děčíně. Pan Tyl, vedoucí Junioru, tam prý neměl jinak volno. Trochu nás přístup svazu zklamal,“ dodal.

Desáté kolo bylo celkově bohaté na branky. Vedoucí Jiříkov doma smetl Dolní Habartice 11:3, Krásná Lípa pak převálcovala Boletice nad Labem 12:0. Benešov na vlastním hřišti porazil Dolní Poustevnu 5:1 a již zmiňovaný celek United Roma přehrál děčínský Union 6:1. Tým z Bynova je se třemi body poslední.