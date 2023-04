Jiříkovský Spartak využíval své rychlosti, za první poločas nasypal do vilémovské sítě pět kusů a slavil nečekanou, ovšem zaslouženou výhru 5:0. „Soupeř byl lepší. My jsme si dali už ve třetí minutě vlastní branku, tím to všechno začalo. Jiříkov nastoupil v dobré sestavě. Myslel jsem si, že nám umělka bude vyhovovat, opak byl ale pravdou. Bylo to hrozně rychlé a Jiříkov toho využil. Porážka to je zasloužená, na jednu stranu je to dobře, jsme zpátky nohama na zemi,“ pravil Petr Jirásek, kouč Vilémova B, který ovšem povýšil k diviznímu A týmu.

„Chtěli jsme to zahrát jako naše reprezentace proti Polsku. Věděli jsme, že musíme být u soupeře natěsno. To jsme plnili do puntíku a ukázalo se, že to bylo klíčové. Vilémov má v kádru výborné, ale starší fotbalisty. Neměli na svou hru čas a z toho jsme těžili. V zimě jsme trocho posílili, naposledy k nám přišel David Hoffman z Rumburka. Sice jsme vyhráli, ale nemyslím si, že bychom my nebo Krásná Lípa Vilémov nějak ohrozili. Oni si dají velký pozor, aby se jim tohle znovu nestalo,“ usmál se David Průcha, jiříkovský fotbalista.

Druhé místo drží Krásná Lípa, která se poločas proti Benešovu nad Ploučnicí docela trápila. Po změně stran mu ale dala pět branek a vyhrála jasně 6:1. „Bylo nás tak akorát. Krásná Lípa byla lepší, v prvním poločase jsme drželi krok, ten druhý už byl z naší strany o ničem. Zimní příprava u nás byla špatná, podle toho to taky tak vypadá. Chceme zachránit přebor. Co víme, tak někteří hráči, co tu kopali I.A třídu, se chtějí vrátit. Tak uvidíme,“ pokrčil rameny Miloslav Kougl, předseda Benešova.

Sedm branek padlo v Boleticích, výhru 4:3 si odtamtud odvezly Verneřice. „Kluci se snažili udělat maximum, ale hřiště bylo šílené. Ve druhém poločase se hrálo vysloveně na blátě. Těžko k tomu něco říct. Máme tři body, ale jinak to bylo vlastně o ničem. Zima? U nás vlastně nic nového. Po sezoně si sedneme a budeme řešit zapojení dalších lidí do klubu,“ uvedl verneřický fotbalista Zdeněk Brázdil.

Jarní start nezvládly Březiny, které doma podlehly Dolní Poustevně 2:4. Hostům hattrickem pomohl hrající předseda David Galbavý. „První utkání se nám nepovedlo. Bylo tam hodně nepřesností, koncovka byla vlastně nulová. Zvykali jsme si na velké hřiště a hlavně na přírodní trávu. Odskakoval nám míč, chyběla přesnost a důraz. Podle toho to pak vypadalo. Nebyli jsme kompletní, na to se ale nemůžeme vymlouvat. V dalších zápasech čekám zlepšení celého týmu,“ zdůraznil Daniel Šindelář, fotbalista Březin.

Hosté byli daleko spokojenější. „Jeli jsme tam ve splácené sestavě, moc jsme od toho nečekali. Nakonec to byl z naší strany pohodový zápas, šli jsme rychle do vedení, to nám pomohlo. Tři body jsou dobré,“ podotkl David Galbavý, hrající předseda Dolní Poustevny.

Mikulášovice na jaře sází na mladí, v základní sestavě se objevilo plno dorostenců. Na Horní Podluží to nestačilo, Čechie veze výhru 3:1. „Hrálo se ve sněhu, počasí bylo na prd. Musíme zapojit naše dorostence, nic jiného nám nezbývá, starší už hrát nechtějí. Je vidět, že kluci jsou ještě mladí, chybí zkušenosti,“ pokrčil rameny Jaroslav Šulc, předseda Mikulášovic.

Vítězně vstoupil do jarní části Union Děčín, který na děčínské umělce přetlačil 2:1 Jiřetín pod Jedlovou. Domácím tahounem byl zkušený Očipka. První gól trefil krásně z trestňáku, druhý v 81. minutě připravil Kuthanovi, který obstaral vítěznou branku.

„Museli jsme na umělku a bylo to dobré rozhodnutí. Scházelo nám šest lidí, ale máme docela široký a mladý kádr. Hráli jsme výborně v defenzivě, v útoku dominoval Očipka. Měli jsme mírnou převahu, jinak to ale bylo vyrovnané a bojovné utkání. Soupeř nehrál špatně, byl fyzicky zdatnější. Chceme šplhat tabulkou, co to půjde. Postup je ale asi v nedohlednu,“ pravil s úsměvem kouč Unionu Pavel Horáček.

Okresní přebor, 14. kolo:

Jiříkov - Vilémov B 5:0 (5:0) B: vlastní Kabeláč, Starec, Průcha, Altman, D. Šolc. R: Kadora. ŽK: 3:2. ČK: Kabeláč (V), 70 diváků.

Boletice - Verneřice 3:4 (1:1) B: Rohlíček (PK), Klaban, Suchomel (PK) - Fábera, Stýblo, Rokos, Deňo (PK). R: Dvořák. ŽK: 0:3, 60 diváků.

Mikulášovice - Horní Podluží 1:3 (1:2) B: Miláček - Peleška 2, Melen. R: Šťastný. ŽK: 0:2, 80 diváků.

Krásná Lípa - Benešov n. Pl. 6:1 (1:1) B: Jícha 3, Holubek, Sekyra (PK), Pešír - Záruba. R: Vaněk. ŽK: 0:1, 80 diváků.

Březiny - Dolní Poustevna 2:4 (1:2) B: Šindelář, Gina - Galbavý 3, Herejk. R: Hýbl. ŽK: 3:2, 60 diváků.

Velký Šenov - Šluknov B 1:3 (0:2) B: Skyva - Schläger, Didi, Svoboda. R: Procházka. ŽK: 2:1, 100 diváků.

Union Děčín - Jiřetín p. J. 2:1 (1:0) B: Očipka, Kuthan - Šimek. R: Mareš. ŽK: 3:2, 100 diváků.