Zdroj: Vladimír Boháč

Pak už se vše schylovalo k vrcholu odpoledne a to již zmíněnému utkání mezi naším Áčkem a “ starou gardou“ klubu AC Sparta Praha. V tomto utkání padlo celkem 14 branek, hrálo se hodně ofenzivně a to se divákům líbilo. Již v 8. minutě svítil na tabuli stav 2:2. Kluci ze Sparty ukazovali obrovskou kvalitu. Patičky, narážečky, akce na jeden dotek no radost sledovat.

Domácí bojovali a snažili se Spartě alespoň chvílemi v něčem vyrovnat. V závěru neproměnili několik tutovek, ale vůbec je to nemrzelo. "Hlavním cílem bylo hlavně pobavit diváky, kterých se na tamním fotbalovém hřišti sešlo neskutečně mnoho. Za to jim moc děkujeme," řekl Vladimír Boháč, člen TJ Dolní Habartice. Sparta nakonec porazila domácí celek 9:5.

"Oslava narozenin se povedla. Moc děkujeme hráčům klubu AC Sparta za sehrání tohoto duelu. Při občerstvení nás pozvali mezi sebe, a bavili se s námi naprosto kamarádsky, zajímali se, jak se nám daří, na oplátku přidali několik historek. Neskutečný pocit," rozplýval se Boháč.

Zdroj: Vladimír Boháč

"Velké poděkování patří obci Dolní Habartice, Hasičskému sboru Dolní Habartice, spolku Prohaba, všem lidem, kteří nám s touto akcí pomáhali. Děvčatům za práci v kiosku u piva i vstupu, všem spoluhráčům, klukům z klubového výboru, našim bývalým hráčům, starým gardám SK Markvartice a MSK Benešov nad Ploučnicí, rozhodčím, všem sponzorům a samozřejmě fanouškům, kteří si našli cestu do naší arény. Bylo nám velkou ctí," dodal na závěr.

TJ DOLNÍ HABARTICE „A“ – AC SPARTA PRAHA „stará garda“ 5:9 (2:6)

Branky: Petr Horvát 2x, Dominik Konfršt, Milan Bažant, Antonín Jánský – Václav Koloušek 3x, Štěpán Kučera 2x, Josef Obajdin, Martin Matoušek, Radim Holub, Jan Flachbart.

R: Oborník, Vlk, Truskavec. Diváci: 300

Dolní Habartice: Dubský – Bambas, Špaček, Finkes Marek, Fous, Bažant, Jánský, Sluka, Pospíšil, Horvát, Hofírek, Konfršt, Mysliveček,

Sparta Praha: Jaromír Blažek – Miloslav Denk, Jan Flachbart, Richard Margolius, Václav Koloušek, Lukáš Hartig, Martin Matoušek, Josef Obajdin, Jiří Novotný, Radim Holub, Martin Frýdek, Štěpán Kučera.

Zdroj: tjdolnihabartice.cz