Fotbalisté Boletic nad Labem promarnili šanci dostat se z posledního místa v tabulce. Doma proti Březinám sice Spartak vedl, hosté ale utkání otočili a Boleticím v tabulce odskočili.

Boletice (oranžová) doma podlehly Březinám 1:3. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Rozhodla větší zkušenost hostů. My jsme mohli přidat gól na 2:0, tam se to lámalo,“ smutně pravil Miloslav Šindelář, hrající předseda Spartaku.

Boletice dostal do vedení Josef Rohlíček, ale ještě do poločasu Březiny utkání otočily. Nejprve srovnal mladičký Cach, vzápětí dostal Březiny do vedení Šindelář. Právě Daniel Šindelář byl klíčovou postavou svého týmu. Jednu branku dal, na dvě přihrál. V 67. minutě po jeho akci opět skóroval Cach.

„Šindelář dokáže rozhodovat tyhle zápasy. Dokázal si najít to místo, prostě byl tam, kde měl být. Hosté nakonec byli zkušenější, naši mladí potřebují ještě nějaký ten rok,“ přiznal Šindelář.

To v kabině Březin byla logicky rozdílná nálada. „Už v prvním poločase jsme byli lepší, prosadil se ale soupeř. Ve druhém poločase to byl boj, za výhru jsme samozřejmě rádi. Věříme, že to je velký krok k záchraně. Doufáme, že tohle vítězství celému týmu pomůže,“ radoval se Josef Benda, vedoucí SK Březiny, který vybojoval vůbec první tři body v jarní části sezony.

Dostat se z posledního místa bude pro Boletice oříškem. „Celkově to bylo slabší derby, čekal jsem více fanoušků z Březin. U nás hodně hráčů nevědělo, o co s vlastně hrálo. Březiny chtěly prostě víc. Na konci jsme to otevřeli, podržel nás brankář, mohlo to skončit daleko vyšší porážkou. Minimálně jsme chtěli uhrát remízu. Teď to bude těžké, máme hodně těžký los,“ dodal Šindelář.