PODÍVEJTE SE: Bronzová tečka pro Šenov a Rybniště. Kaňkou jsou dvě kontumace

Sluníčko, vedro, teplota okolo 40 stupňů Celsia. Takový byl konec letošní sezóny okresních fotbalových soutěží na Děčínsku. Kaňkou byly hned dvě kontumace. V okresním přeboru Benešov nepřijel do Lipové, kde by marně čekala rezerva Šluknova. V okresní soutěži zase poslední Huntířov nevyrazil do Starých Křečan.

Okresní přebor: Malšovice - Březiny 9:0. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman