Františku, jak vznikl nápad znovu obnovit fotbal v Jiřetíně pod Jedlovou?

Po rozpadu týmu v sezoně 2022/2023 se většina hráčů rozprchla všemi směry. Po odehrané sezoně v jiných týmech jsme ale zjistili, že u sousedů není tráva zelenější a problémy, které jsme řešili v Jiřetíně, jsou téměř všude. Překvapilo mě, kolik z bývalých spoluhráčů bylo nadšeno, když jsme se bavili o obnovení Jiřetína. Slovo dalo slovo, zkontaktovali jsme původní jádro týmu a doplnili jsme ho o další hráče, u kterých věříme, že k nám fotbalově i lidsky zapadnou.

Kdo bude ve vedení klubu?

Novým předsedou SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou je Ivan Juříček, který nám s obnovením fotbalového týmu vyšel maximálně vstříc. Vedení fotbalového klubu mám na starost já, trenérem týmu bude Petr Lisý. Touto cestou bych ještě rád poděkoval Otovi Chládkovi, Martinovi Hamadovi a Věře Slavíkové. Jejich pomoc a zkušenosti nám velmi pomohly při obnově týmu.

Kolik má Jiřetín aktuálně hráčů? Budete ještě nějak posilovat?

V současné době máme na soupisce 17 hráčů, přičemž další „kusy“ máme v záloze pro případný záskok. Momentálně už tým rozšiřovat nehodláme. Pokud mám zmínit konkrétní jména, velkou radost mi udělal příchod Tomáše Jägra z Vilémova, Lukáše Pelešky z Horního Podluží a Jardy Šindeláře ze Šluknova. Z Varnsdorfu by měl přijít ještě devatenáctiletý Jarda Beránek, od kterého si do budoucna také hodně slibujeme.

Jak jste na tom s mládežnickými týmy?

Co se týče mládeže, tak Slovan Jiřetín oficiálně spolupracuje s organizací Sport for all z.s. našeho spoluhráče Martina Hamady. Ten se spolu se svým týmem trenérů a rodičů v Jiřetíně pod Jedlovou věnuje tréninku věkových kategorií hráčů ve věku od 5 do 15 let. Do budoucna bychom chtěli spolupráci s nimi maximálně prohloubit, protože výchova mládeže ke sportu musí být prioritou nás všech. Všem rodičům z okolí, kteří by rádi svoje dítě přivedli k fotbalu, doporučuji obrátit se přímo na Martina na www.sfasever.com. Kromě tréninků a zápasů během celého roku pořádají i letní příměstské fotbalové kempy. Projektu držíme palce a moc nás těší, že počet zapojených dětí každým rokem narůstá.

Jak bude vypadat letní příprava týmu?

Letní příprava už částečně probíhá. Scházíme se jednou týdně, abychom si spolu zakopali a trochu se hýbali. Koncem prázdnin bychom chtěli spojit tréninky s dorostem Sport for all. Na druhou stranu jsem realista. Vím, že hráči mají svá zaměstnání a další povinnosti. Pokud by se nás scházelo alespoň kolem deseti, bral bych to jako úspěch. Do prvního mistrovského utkání bychom rádi odehráli alespoň dva přípravné zápasy. Bohužel momentálně nemohu být více konkrétní, vše je v jednání.

Jaké cíle bude mít Jiřetín v nové sezoně?

Novou sezonu musíme bohužel, dle regulí, začít v nejnižší soutěži. Vzhledem k tomu, že jsme se předchozí roky pohybovali ve vyšších patrech okresního přeboru, asi nikoho nepřekvapí, že bychom se tam chtěli co nejdříve vrátit. Cílem sezony tak bude rozhodně postup, ale zároveň také stabilizace nového kádru. Stabilní soupiska je základ, bez kterého se nedá stavět. To samozřejmě prověří až čas.

Jak to bude s financemi? Asi budete hodně spoléhat na obec.

Obec Jiřetín pod Jedlovou byla v zastoupení starosty Josefa Zosera nadšena naší snahou o obnovení a udržení místního fotbalu. Ruku v ruce s tím jde i finanční pomoc, kterou zde máme k dispozici, čehož si samozřejmě velice vážíme. Naší výhodou bylo, že se nám podařilo při přestupech hráčů ušetřit značné náklady spojené s těmito transakcemi. Starší hráči přišli zadarmo, mladší hráči byli buď vyměněni nebo byly vyjednány výhodné podmínky přestupu. Obnova týmu nás tak vyšla na relativně malé peníze.

Jak zabránit tomu, aby fotbal v Jiřetíně opět neumřel?

Je to úplně jednoduché - fotbal jsou lidé. Pokud se nám podaří dát dohromady kádr, který se bude scházet v rozumném počtu, bude se fotbalem bavit a nebude toxický, věřím, že o budoucnost fotbalu v Jiřetíně nebude nouze. Samozřejmě je také důležité, aby se tým průběžně omlazoval, k čemuž by nám měla pomoci výše zmíněná spolupráce s organizací Sport for all.