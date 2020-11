Okresní fotbalové soutěže letos strádají. Kvůli pandemii koronaviru se totiž poslední sezóna ani nedohrála. Letošní skončilao víkendu 10. a 11. října. Do konce roku se hrát nebude.

Vedení fotbalového svazu v Děčíně už má jistý návrh, jak vše dohnat. „Nedávno jsme s STK a sekretářem projednávali, jak podzimní část dohnat. Máme plán, že by se začalo v únoru na umělých trávnících. Máme rozjednané plochy ve Varnsdorfu a v Děčíně. Za jeden zápas by se platily 2 tisíce, my bychom přispěli pořádajícím oddílům tisícovkou. Pokud si týmy domluví odehrání zápasu třeba na umělce v Německu, také to podpoříme. Kluby mají čas, aby se do 10. listopadu vyjádřily. Musí souhlasit všichni a hlavně to musí dovolit situace,“ prozradil předseda OFS Děčín Libor Šimeček.

Jsou však týmy, které nestihly odehrát na podzim vše, co bylo k mání. Jedním z nich je ambiciózní Dolní Poustevna, která má v okresní soutěži na pořadu dne dvě dohrávky. „O návrhu svazu víme a jsme jednoznačně pro. S Františkovem máme domluveno, že až to půjde, hned to někde odehrajeme. Nebudu vám lhát, je to pro fotbalové oddíly hrozná situace. A nikdo neví, co bude dál,“ povzdechl si předseda a útočník Dolní Poustevny David Galbavý.

To u Ploučnice jsou dohrání podzimní části daleko skeptičtější. „Ano, víme, co svaz navrhuje. V našem kluby jsou názory půl na půl. Nikdo neví, co bude v únoru. To je období chřipkových epidemií. Celá situace je hrozná. Hodně hráčů je otrávených, my třeba nabrali hodně dětí, ale nevíme, kolik se jich třeba vrátí. Tenhle rok je fotbalově nulový,“ kroutil hlavou předseda Benešova nad Ploučnicí Miloslav Kougl.

Není tajemstvím, že amatérský fotbal bojuje defacto o přežití. Hráči stárnou, mladí nejsou, bojuje se s financemi. „Koronavirový“ rok celé situaci vůbec nepomáhá. „Samozřejmě to není jenom o fotbale, týká se to všech sportů. Nebál bych se, že by hráči neměli chuť. Ale fotbal bude ztrácet sponzory. Na první místě bude udržet si, nebo najít novou práci. Problém bude s trenéry mládeže. My uděláme všechno pro to, aby se letošní soutěže dohrály tak, aby se mohlo postupovat. To znamená, dosáhnout na padesát procent odehraných zápasů v jednom ročníků,“ dodal na závěr Libor Šimeček.