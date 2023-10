Zdeňku, Boletice jste rozdrtili vysoko 13:1. Byl to tak lehký zápas, jak napovídá skóre?

Ano, bylo to tak. Vlítli jsme na ně a dařilo se nám hned od začátku. V minulých zápasech mohlo skóre být také vyšší, ale tolik nám to tam nepadalo, jako v tomto konkrétním zápase.

Vy jste dal pět branek. Která z nich byla třeba nejhezčí?

Za mě třetí branka. Dostal jsem krásný centr z pravé strany a hlavou jsem usměrnil míč k tyči. Musím ocenit hlavně spoluhráče za přihrávky a centry na ostatní góly.

Platil jste něco za svůj střelecký počin do klubové kasy?

Zatím ne, ale určitě se chystám a rád přispěji do klubové kasy, protože tolik gólů jsem nikdy předtím nedal. A už se to pravděpodobně nebude opakovat.

Sledujete aktuální pořadí kanonýrů v okresním přeboru?

Ano, mám přehled a vím, kdo se tam nejčastěji objevuje.

Jste zatím na prvním místě, takže hodnocení dosavadního průběhu sezony bude asi pozitivní, že?

Ano, určitě. Začátek nám vyšel nad očekávání skvěle a chceme v tom co nejdéle pokračovat.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem kolem sedmi let právě v Jiříkově. Pamatuji, že mě to ze začátku moc nebavilo, ale postupně jsem se do toho dostal a teď si život bez fotbalu neumím představit.

Co se týče předchozích klubů, tak jste se motal stále ve výběžku. Proč hrajete právě v Jiříkově?

Máte pravdu. V Jiříkově mi to nejvíc vyhovuje a jsem tu moc spokojený. Chodí na nás dost fanoušků, kterým za podporu děkujeme a snad jim budeme dělat radost i nadále.

Pokud se nepletu, tak za Spartak hrajete zhruba osm let. Zůstanete tady do konce kariéry?

V Jiříkově jsem delší dobu a jsem za to rád. Máme super partu a nehodlám vůbec nic měnit. Rád bych tady zakončil kariéru. Pokud to zdraví dovolí, chtěl bych být na hřišti co nejdéle.

Hádám, že letošním cílem je vyhrát okresní přebor. Jak byste se díval na případný postup do I.B třídy?

Hádáte správně, chtěli bychom postoupit, I.B třídu jsme kdysi hráli tři sezony a docela se nám tam dařilo. Když vyhrajeme okresní přebor, myslím, že bychom ji zkusili. K tomu přispívá i letošní založení našeho B týmu. Nejhorší je podle mě to cestování, které od postupu do vyšší soutěže hodně týmů odradí. Uvidíme co přinese plánovaná reorganizace soutěží. Snad pomůže.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Ani jednomu, fandím Slovanu Liberec, který mi v současné době moc radost nedělá.

Co vás kromě fotbalu ještě baví?

Nedávno jsem začal s trénováním dětí v Turnově a to mě zatím baví moc. Rád cestuji, poslouchám hudbu, hraji poker, občas zajdu do kina nebo divadla.



Prozradíte čtenářům, čím se živíte?

Samozřejmě, v současné době pracuji jako servisní technik vzduchotechniky kousek od Sychrova.