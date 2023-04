Letos nastřílel pět branek, k fotbalu se vrací po operaci kolene, kvůli které dlouho pauzíroval. Teď už je zpátky na hřišti. „No, při všech třech gólech proti Březinám jsem stál na správném místě. Kluci mi to naservírovali. Za hattrick jsem samozřejmě zaplatil,“ usmál se třicetiletý fotbalista.

Zimní příprava nebyla dle slov předsedy v Dolní Poustevně moc povedená. Kde by hledal příčiny špatného podzimu? „Vůbec nevím, co bylo špatně. Pokusíme se na sebe zvyknout a neměnit posty,“ zdůraznil.

Ofenzivní fotbalista je v Poustevně od mládí. A aktuálně se nehodlá nikam posouvat. „Kdybych byl zdravotně v pořádku, možná by mě lákala vyšší soutěž. Ale mám problémy s koleny, takže je pro mě Poustevna ideální,“ připustil.

Kondice fotbalového klubu v Dolní Poustevně nevypadá vůbec špatně. „Bohužel nemáme dorost, který by byl dost užitečný. Ale můžeme se pyšnit hromadou dětí. Co se týče týmu dospělých, rádi bychom se v tabulce posunuli tak vysoko, jak to jen půjde,“ má jasno.

Amatérský fotbal aktuálně bojuje s úbytkem hráčů, ale i týmů. Budoucnost nevypadá dobře. Co na to říká předseda Dolní Poustevny? „Je to prostě katastrofa. Papaláši by měli také myslet právě na kluby, jako jsme my. Musí vědět, že taky hrajeme fotbal a finance prostě potřebujeme,“ dodal na závěr.