O víkendu Vilémov B doma přejel Verneřice 10:1, Pácha se trefil jednou. Aktuálně má na kontě 18 branek a je v tabulce kanonýrů celé soutěže na druhém místě.

V Březinách jste vyhráli 6:1, byly to pro vás první jarní body. Jaký to byl zápas?

I když to podle výsledku nevypadá, tak to nebylo jednoduché utkání. Březiny mají mladé ambiciózní mužstvo, které chce hrát fotbal. Nám chybělo několik hráčů, takže byly trochu obavy. Dali jsme první gól, což nám velice pomohlo. Poté jsme zodpovědně bránili a hrozili z rychlých protiútoků, ze kterých se podařilo skórovat a zápas vyhrát.

Union dostal první jarní políček. Řekl si kanonýr Pácha o šanci v divizi?

Začátek jara vám hrubě nevyšel. Dvě porážky, skóre 2:9. Co se v těch zápasech dělo?

Když se Jiříkov sejde v plné sestavě, tak jsou silní. Umí hrát fotbal a fyzicky jsou na tom dobře. Nám naopak chybělo několik hráčů a nepomohla nám ani umělka, na které se hrálo. Jiříkov byl rychlejší, důraznější, proměnil šance a zaslouženě vyhrál. Zápas s Horním Podlužím to byl pro nás zápas blbec. Nedařilo se nám vůbec herně, nedařila se přihrávka, střelba, balón se k nám neodrazil. A soupeř v podstatě skóroval ze všeho. Nicméně hrát takových zápasů deset, tak jsem přesvědčen, že jich devět z deseti vyhrajeme.

Vy jste teď dal pět branek. Jaká byla třeba nejhezčí?

Každé utkání mě spoluhráči dostanou do tří až čtyř šancí. Nyní jsem se dostal do pěti a výjimečně všechny proměnil. Hezké byly všechny branky, ale důležitá byla branka z úvodu druhé půle na 4:1, která nám dodala klid do zbytku zápasu.

V tabulce jste stále první, sokové se ale přibližují. Hádám, že chcete přebor vyhrát. Jak byste se poté postavili k případné možnosti postupu?

Cíl to sice nebyl, ale soutěž máme rozehranou tak, že jí určitě vyhrát chceme a můžeme. A až se tak stane, tak teprve budeme řešit případný postup. Jinak myslím, že pro nás není úplně špatně, že se soupeři dotahují. Donutí nás to nic nepodcenit a hrát každé utkaní soustředěně a naplno.

Váš spoluhráč Tomáš Jägr říkal, že jste si svým výkonem proti Březinám řekl o nominaci do divizního áčka. Co vy na to?

Tomáš je dobrý kamarád a velký srandista. On ví dobře, že na divizi je potřeba aspoň třikrát týdně trénink. Já netrénuji posledních deset let.

Pácha načal druhou štaci ve Vilémově. Té první jsem si nevážil, vzpomíná

Jak vůbec vnímáte aktuální situaci A týmu? Vypadá to, že to na záchranu nebude…

Na záchranu to sice nevypadá, ale Áčko má talentované mladé kluky. Když udrží tým pohromadě, tak určitě mají na to znovu do divize postoupit. Ne každý prohraný zápas se musel prohrát. Neproměňování šancí a jednoduché obdržené branky je stálo dost bodů. Do toho spousta zranění. Musejí to brát jako zkušenost.

V minulém rozhovoru jsme se nezeptal na tradiční otázku. Fandíte Spartě nebo Slavii? Jak se vám líbilo poslední derby?

Od mala přeji Spartě. Bohužel derby jsem neviděl. Mladší dcera měla oslavu prvních narozenin. A to má samozřejmě přednost.

Amatérský fotbal bojuje o přežití. Jak vnímáte aktuální fotbalovou situaci na krajské a okresní úrovni?

Na krajské úrovni to úplně nesleduji. Snad jen Rumburk, který na tom není moc dobře. U nás v okrese to podle mě dopadne tak, že pár týmů zanikne, hráči půjdou do jiných týmů a soutěž se bude hrát v menším počtu. A za pár let možná vznikne soutěž starých gard, protože mladí kluci nejsou.

Existuje vůbec něco, co by mohlo amatérský fotbal pozvednout, zachránit, nakopnout?

Co s tím, to nevím. Snad jen se s tím smířit. Taková je doba. Mladí mají spoustu jiných zájmů, možností, aktivit. Už to není jen fotbal a hokej jako dřív.