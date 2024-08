Pojďme ještě k poslední fotbalové sezoně v okrese Děčín. Jaká podle vás byla?

Určitě byla zajímavá, jak v soutěžích dospělých, tak i u mládeže. O vítězích v jednotlivých kategorií rozhodovalo poslední kolo. V okresním přeboru dospělých překvapili oba nováčkové, tedy Dolní Habartice a United Roma. Oba týmy nepropadly fotbalově ani výsledkově. Negativem bylo jako každoročně několik kontumací v závěrečných kolech v soutěžích dospělých.

Jaká je pro vás, jako předsedu OFS, letní příprava? Co všechno máte na starosti?

Pro mě osobně je potřeba připravit nový soutěžní ročník ve spolupráci s jednotlivými členy komisí – tedy STK, KR, DK, KMTM. Zejména pak se sekretářem svazu. Což představuje rozpis soutěží a samozřejmě rozlosování nového soutěžního ročníku. Není to jednoduché s ohledem na postupné přihlašování mužstev a čerpání dovolených. Na starosti mám zejména udržovat kolektiv výkonného výboru a komisí v dobré pohodě, napomáhat, naslouchat a případně předcházet problémům, které jsou v mé kompetenci. A také zastupuji OFS směrem k ÚKFS a FAČR. Je to prostě „fotbalová politika“.

close info Zdroj: archiv OFS Děčín zoom_in Libor Šimeček - současný předseda OFS Děčín.Z děčínského okresního přeboru postoupil Jiříkov, celkově ale o postup moc zájem není. O čem to svědčí?

Je to dáno zejména rozlohou našeho okresu. Určitě to jsou pro kluby ze Šluknovského výběžku dojezdové vzdálenosti a začátky utkání. Dle nařízení ÚKFS musí I.B třída v sobotu začínat nejpozději tři a půl hodiny před úředním začátkem krajského přeboru dospělých. Což samozřejmě kluby limituje, například kvůli pracovním povinnostem. Jsme rádi, že se Spartak Jiříkov nakonec do I.B třídy přihlásil a přejeme mu hodně úspěchů.

Jak jsou na tom okresní soutěže mládeže?

Myslím, že dobře. Naše mládežnické výběry každoročně postupují na finálový turnaj ÚKFS. Kromě soutěže dorostu máme zastoupené všechny kategorie. Jako každoročně nám nepřispívá, že ÚKFS otevírá nepostupové soutěže a může se tam přihlásit kdokoli. V dřívější době jsme na úrovni dorostu měli společnou soutěž s OFS Česká Lípa, ale už ani toto nelze pro malý počet mužstev pořádat.

Hodně týmů by vlastně nemohlo existovat bez finanční pomoci daných obcí. Nemyslíte si, že by FAČR, potažmo stát, měl okresním celkům podávat větší finanční pomoc?

Bez podpory měst a obcí by měl každý sport velké potíže vůbec existovat. To, že obce podporují sport, je důležité pro rozvoj dětí. Je to taky jedna z mála věcí, kde se ve většině najde shoda. Podpora klubů ze strany státu, kraje a FAČR existuje, ale ne každý je schopen a ochoten o dotace žádat a následně vyúčtovávat. Významná podpora FAČR spočívá v úhradách za rozhodčí, které kluby již delší dobu neplatí. Ze strany OFS oddíly finanční podporu nemají. Nemáme na to finance. Podporu však mají v rámci poradenské činnosti ze strany všech členů výkonného výboru a zejména sekretáře. Toto považuji za jednu ze stěžejních činností předsedy a sekretáře.

Letos nečekaně skončil tým United Roma Děčín, na druhou stranu v poslední době vznikly některé rezervní týmy, teď se znovu začne hrát fotbal v Jiřetíně, vrátila se zpět Lokomotiva Děčín. Jak vidíte okresní soutěže dospělých za pět, deset let?

Soutěže dospělých jsou za poslední roky stabilní. Okresní přebor má čtrnáct týmů, okresní soutěž deset až dvanáct. Určitě je škoda každého klubu, který zanikne, jako třeba Těchlovice nebo Dobkovice. Někdo odešel do jiného okresu, jako Starý Šachov, Šluknov nebo Vilémov. Po dlouhých letech se do okresní soutěže vrací Lokomotiva Děčín. Jedním z důležitých rozhodnutí pro udržení co nejvíce hráčů v aktivní činnosti bylo umožnění opakovaného „hokejového“ střídání, které se osvědčilo a nadále bude zachováno.

Nedávno se mluvilo o jisté restrukturalizace soutěží, kde by mělo z I. B třídy padat do okresních přeborů více týmů. Máte nějaké nové informace?

Co se týče restrukturalizace soutěží, tak ta již proběhla a na okresní soutěže to nemělo žádný dopad. O případných dalších změnách nemáme jako OFS Děčín žádné informace.

Jak byste zatím shrnul svoje dosavadní působení v čele OFS Děčín? Co se podle vás povedlo a co se zase nepovedlo?

Hodnocení mé činnosti by měli dělat jiní, ale dovolím si konstatovat, že moje působení v čele OFS hodnotím pozitivně. Podařilo se vytvořit kolektiv, který aktivně a odborně pracuje na udržení a rozvoji okresního fotbalu. Sídlo svazu jsme přesunuli ze sportovní haly na fotbalový stadion s možností využití bez omezení. Získali jsme mimo jiné dotace na „Bezpečné branky“ pro pět klubů. Pořádáme pro starší přípravku a mladší žáky halový turnaj, který je plně v režii OFS. Zahájili jsme brankářskou školu. Zatím pouze ve Šluknovském výběžku, na Děčínsku se zatím se zájmem nesetkala. Vzděláváme trenéry a rozhodčí. Z pozice předsedy se aktivně zapojuji do připomínkových řízení v rámci ÚKFS a FAČR, což sice nikde není vidět, ale několik podnětů již bylo realizováno nebo zahrnuto do předpisů FAČR. Věci, které se nepovedly jsou, ale není potřeba je zmiňovat. Buď jsou již napraveny nebo se na nich pracuje.