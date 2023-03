/PODZIMNÍ FOTOGALERIE/ V sobotu 25. března se po zimní pauze o slovo přihlásí okresní fotbalový přebor na Děčínsku. Z pozice jasného lídra do něj vstupuje rezerva Vilémova. Nováček nasbíral 37 bodů, ztratil pouhé dva body a na druhou Krásnou Lípu má desetibodový polštář.

I takhle se na podzim bojovalo ve fotbalovém okresním přeboru. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Vilémov B má přitom ve svém kádru řadu borců, kteří při datumu narození mají na začátku sedmičku. To je také základem dobrých výkonů. „Je vidět, že úroveň soutěží šla prostě dolů. Když jsem hrával dříve, bylo to jiné. Mladí buď nechtějí hrát, nebo tomu nedávají tolik, jako my. My starší to hrajeme srdcem a láskou k fotbalu. Zároveň také pro pobavení a pivo. Máme nejstarší tým v soutěži. Tohle všechno je klíčem k úspěchu,“ vysvětlil Petr Jirásek, kouč vilémovského béčka.

Jeho tým ztratil body pouze za remízy v Jiřetíně pod Jedlovou a také na půdě šluknovské rezervy. Jinak ale zápasy zvládal v pohodě. Chcete důkaz? Tak například výhra 10:0 nad Mikulášovicemi, 6:1 nad děčínským Unionem nebo 6:0 nad Benešovem.

„Já jsem v duchu tušil, že po postupu máme na to, hrát v přeboru na vrcholu. Dobře jsme to rozjeli, máme kvalitu, klape nám to. Ale že bychom si vedli až tak dobře, to jsem zase nečekal,“ usmál se.

Zimní přípravu podzimní král nejvyšší okresní soutěže nehrotil. „Sehráli jsme dva přátelské zápasy, porazili jsme třeba Velké Březno. Ale další dva zápasy neproběhly, soupeři je zrušili. Jinak vlastně netrénujeme. Kluci se tak nějak připravují individuálně. Scházíme se jenom na zápasy, máme to tady hlavně postavené na skvělé partě,“ zdůraznil.

Lídr přeboru také těží ze spolupráce s A týmem, který bojuje o záchranu v divizi. „S trenérem Vlastou Chodem jsme pořád v kontaktu, navzájem si pomáháme. Někdy dokonce jelo s áčkem i pár našich kluků. Pokud k nám přijdou naopak pomoc mladí, je to super. Snaží se, baví je to. Prostě perfektní,“ pochvaluje si Jirásek.

Vilémovské ambice jsou jasné, vyhrát okresní přebor. Postup? Tady to tak horké není. „Samozřejmě se o tom s klukama bavíme. Většina by ale postup asi nechtěla. Přeci jen máme nějaký věk, zase by to bylo delší dojíždění. Samozřejmě chceme přebor vyhrát. Pak se uvidí, co dál. Jde také o finance, všechno si pokrýváme sami. Nápad založit tenhle tým jsem jednou dostal při sezení na zahradě. Dali jsme to do kupy a vyšlo to,“ zavzpomínal.

„Kdo pro nás může být soupeřem? Tak třeba druhá Krásná Lípa, která má opravdu dobrý tým. Překvapit může Union Děčín, který je sice v tabulce šestý, ale umí být pořádně nepříjemný. Jinak je to hlavně o tom, jak se kdo sejde,“ dodal na závěr.

Vilémov B svou jarní pouť zahájí na umělce ve Varnsdorfu. V sobotu 25. března tam od 14 hodin narazí na aktuálně třetí Jiříkov.

Okresní soutěž se letos rozjede až v dubnu.