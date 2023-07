Už dlouhou dobu dopředu bylo jasné, že o soutěž níže zahučí Sobědruhy. Nepomohly jim ani tří jarní výhry v řadě, jejich osud byl už dávno zpečetěný. Jenže o tom, kolik dalších týmů se zřítí do „pralesní" III. třídy, se toho dlouho příliš nevědělo; mezi kluby se špitalo, že by sestup mohl zasáhnout i další dva. „Bude záležet na tom, kolik celků se do soutěží přihlásí, jestli někdo svou účast vzdá a tak podobně," informoval tehdy sekretář Ústeckého krajského fotbalového svazu Karel Rouček.

Boj o záchranu tak byl často na ostří nože, nejvíc pikantní byla podle zákulisních informací snaha 1. FC Dubí o vybřednutí z předposlední příčky, na kterou spadl vinou špatných jarních výsledků. Mužstvo z Pozorky mělo před posledním kolem ztrátu dvou bodů na Kladruby, s nimiž se mělo utkat v posledním kole. Tou dobou už se vědělo, že je sestup Dubí reálný, protože z B třídy byly na padáka tři týmy z Teplicka a Mostecka, z okresu se navíc do kraje nikdo nehlásil.

Aby se 1. FC Dubí pádu na úplné fotbalové dno vyhnul, musel v sobotu 17. června na svém stadionku porazit Kladruby. To se mu nepovedlo, hosté po bojovném výkonu zvítězili 2:1 a se svými fanoušky slavili pod hlavní tribunou záchranu.

Jejich brankář Michal Frank, mimochodem hrdina utkání, který chytil nejméně tři tutovky soupeře, Deníku vylíčil, že už před tímto soubojem věděl o snaze prezidenta 1. FC Dubí Františka Klimka ovlivnit závěr soutěže. „Chování některých lidí je už moc. Náš tým neměl obavy z toho, že by se Dubí o něco pokusilo, náš tým to dokonce věděl!" šokuje ve své zpovědi, která je nebývale otevřená.

„Dostávali jsme v závěru okresního přeboru informace od ostatních týmů, že za nimi chodí Klimek z Pozorky a nabízí jim bůhví co všechno. Většina klubů se mu prý vysmála. Přijde mi odporný a trapný tohle dělat v okresní soutěži, kde se má člověk fotbalem bavit a udělal si žízeň," štve Franka.

Klimkova snaha měla podle gólmana Kladrub během vzájemného zápasu verbální charakter. „Když viděl, že to jeho týmu nejde, šel za naší bránu a nadával mně i mým spoluhráčům. Takhle ať si nadává u sebe doma, na to my nejsme zvědaví!"

Co na závažné obvinění říká František Klimek, dlouholetý šéf 1. FC Dubí? „Já bych tohle nechtěl komentovat. Co na to mám říct? Zrovna od Kladrub to sedí. Tenhle klub sám uplácí rozhodčí, tak nemá právo co kázat o morálce. Já jsem po tom vzájemném zápase chválil soupeře i rozhodčího Zubra. Ten zápas jsme prohráli zaslouženě," reaguje prezident klubu z Pozorky.

„My že bychom upláceli? Možná tak náš trenér Standa Mixa slivovičkou každého, kdo k nám přijede. Je to taková tradice u nás, že hostům i rozhodčím dává přátelsky panáčka," usmívá se brankář Michal Frank. „Teď vážně: já jsem rád, že tohle se u nás neděje. A i za jiné kluby, které si vše dokážou uhrát sportovně a nesnižují se k podobným aktivitám. Když jsme to Dubí porazili, tak nám přišlo plno gratulací od ostatních klubů v okresu, což nás velmi potěšilo."

Dejme ještě slovo hlavnímu arbitrovi vysoce exponovaného zápasu. Šéf komise rozhodčích Petr Wencl na něj poslal Jana Zubra, delegaci změnil dva dny před výkopem. „Já měl původně uzavírat sezonu v Kopistech. Ale Petr mě požádal, jestli mě může přeobsadit. Bylo to na přání obou klubů," vysvětluje Zubr.

Ani jedna strana ale podle vyjádření Jana Zubra nevyvíjela žádnou snahu střetnutí ovlivnit. „Oba kluby totiž dobře vědí, že bych s nimi vyběhl. Možná proto mě chtěly. Utkání to nakonec ukázalo. Kdo na něm byl, viděl sám. Po mém závěrečném hvizdu mi obě strany poděkovaly, dokonce i poražení. To bylo pro mě odměna," hřeje Zubra u srdce.

Jenže příběh měl nakonec úplně jiný konec, než se původně zdálo. 1. FC Dubí se zachránil, což se dozvěděl pár dní po skončení sezony. Sokol Obrnice, který sestoupil z I. B třídy do okresního přeboru, se totiž rozpadl a tím pádem ani nepodal do soutěže přihlášku. V novém ročníku dojde na třaskavé utkání Kladruby - 1. FC Dubí v 10. kole, hrát se bude 14. října.