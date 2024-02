Na podzim se ale huntířovské partě moc nedařilo, přezimuje na předposledním místě. „Poslední zápasy nedopadly nejhůř, ale bohužel nám to bodově úplně nevyšlo. Podařilo se nám omladit, celkově jsme posílili. Věřím, že se nám podaří v tabulce posunout o něco výš,“ pevně doufá.

Kapitánem Huntířova je dlouho dobu Miroslav Pova. Na podzim si ale pásku navlékl právě Vaníček. „Dostal jsem od Míry důvěru. Myslím si, že jsem nezklamal. Vyhrálo se, takže i já jsem byl spokojený,“ usmál se 29letý fotbalista, který se živí jako řidič nakladače.

Ačkoliv je Vaníček v Huntířově prakticky 10 let, s fotbalem začínal o pár kilometrů dál, směrem na Českou Kamenici. „Začínal jsem za mladší žáky v Markvarticích pod vedením Vlastíka Jandy. On byl ten, který mě k fotbalu přivedl,“ zavzpomínal na své fotbalové začátky.

Huntířovská kopaná a budoucnost? Rozhodně to nevypadá vůbec špatně. „Donedávna jsme měli starší tým, mladým klukům se už moc hrát nechtělo. Vedení klubu se ale podařilo sehnat posily a doufám, že to bude lepší a lepší,“ zahleděl se do dalších let.

A co další roky v podání Vaníčka? Bude měnit dres nebo zůstane věrný Huntířovu? „Pokud mi bude sloužit zdraví, tak bych rád ještě nějakou dobru hrál. U nás opravdu stále patřím k těm mladším, ale uvidíme, zda budu pokračovat v Huntířově a nebo se domluvím s jiným klubem,“ pokrčil rameny.

Co ho nejvíce, za dosavadní fotbalovou kariéru, nejvíce pobavilo? „Teď už je to humorné a možná i kuriózní. Už se jenom směju tomu, jak jsme ve Vilémově dostali 17 branek,“ zavrtěl hlavou.

A pokud Vaníček nehraje fotbal, myslí na svou rodinu. „Rád běhám a trávím čas s rodinou. Mám dvě malé děti, takže mám o zábavu postaráno,“ uzavřel vše s úsměvem na rtech.