Dlouho to vypadalo, že se na hřišti nebude dít nic převratného. Domácí Tatran vedl 1:0, první červená karta přišla v 66. minutě, kdy dostal druhou žlutou kartu českokamenický Tomáš Malina. „Utkání to nebylo na úroveň okresního přeboru špatné. V Rybništi není tak velké hřiště, tudíž je prostor více zhuštěný a dochází samozřejmě k více soubojům. Tím, že máte více soubojů, máte taky daleko větší pravděpodobnost, že jako rozhodčí někde udělám chybu. Jsem přesvědčen, že jsem celý zápas držel stejný metr, k čemuž mi dopomohli i asistenti,“ sdělil Deníku Ondřej Kadora, hlavní rozhodčího.

Klíčová situace přišla v samotném závěru. Ještě předtím si druhou červenou kartu odnesla domácí opora Leoš Devátý. „V 90. minutě jsem odpískal nedovolený zákrok hráče České Kamenice, následně ale vyloučil domácího hráče za urážku na mou osobu. Po utkání jsme si vysvětlili s daným hráčem, že urážka nebyla mířena na mě, ale z té situace už to tak vyplynulo, to rozhodnutí už po konci utkání zpět bohužel vzít nejde,“ vysvětlil Kadora.

Původně se měly nastavovat čtyři minuty, ale kvůli vyloučení Devátého a ošetřování se vše natáhlo na osm minut. „Hosté zahrávali přímý volný kop, který rozehráli dlouhým centrem do pokutového území, kde se přímo před mýma očima odehrál souboj, ve kterém domácí hráč udeřil loktem do hlavy hostujícího hráče. Tento souboj jsem vyhodnotil jako nedovolený a nařídil pokutový kop. Domácí kapitán šel ke mě reklamovat, že naopak fauloval hostující hráč, během toho se ale strhla strkanice mezi větším množstvím hráčů obou týmů. Poté, co se situace uklidnila, jsem vyloučil z každého týmu dva nejaktivnější hráče té strkanice. Kamenice pokutový kop proměnila, pak jsme hned ukončil utkání. Samozřejmě ještě následoval penaltový rozstřel,“ pokračoval rozhodčí.

Naštvanějším týmem bylo logicky Rybniště, které mělo na dosah další tři body. Nakonec ale získalo pouze bod, protože závěrečnou penaltovou loterii zvládla lépe Kamenice. „Já nechci nikomu sahat do svědomí, ale myslím si, že to rozhodčí nezvládl. Hodinu to bylo dobré, pak se mi zdálo, že sudí čekal, až to přilétne do vápna,“ kroutil hlavou Jaroslav Devátý, předseda Rybniště.

Jak viděl penaltovou situaci? „No, jeden hráč Kamenice tam zařval a byla penalta. Nevím, jak to sudí mohl vidět, byla tam hromada hráčů. Pak už se rozjela strkanice. Náš brankář to chtěl jít roztrhnout a dostal taky červenou. Po zápase rozhodčí uznal, že to mohl zvládnou lépe. Za mě se nastavovalo až moc. Jsme zklamaní, myslím si, že jsme byli lepším týmem a ztratili jsme dva body,“ dodal Devátý.

„Podle mě se nastavovalo tolik minut správně. Byla tam červená pro Leoše Devátého, což je skvělý fotbalista. Ale v těch stížnostech měl prostě ubrat. Penalta? Byl tam faul loktem zezadu na Filipa Černého, podle mě to bylo jasné,“ pokrčil rameny Martin Mach, zkušený kapitán České Kamenice.

Sám ví, že jeho tým závěrečné atmosféře moc nepřidal. „Bylo jasné, že ta penalta Rybniště rozčílila. Byl to jejich byznys. Bohužel jsme ten konec taky neustáli a vznikla šarvátka. Do ní se zapojil i náš hráč, který stál za zábradlím. Byl to Jiří Mácha, brácha Michala Máchy. Šel se ho zastávat a oba dostali červenou kartu. Naštěstí tam nebyli pěsti, nebo zákeřnosti. Prostě strkanice,“ pokračoval Mach.

Jak viděl výkon hlavního rozhodčího? „První půle byla od rozhodčího naprosto v pohodě. Ve druhém poločase se mi zdálo, že Rybniště komentovalo každý jeho výrok. Ať už to pískl nebo nepískl. Tlačili na něj neskutečným způsobem. Dva body bereme, ale chceme body získávat fotbalovostí a nebo po šarvátkách. Je mi jasné, že tohle do fotbalu nepatří,“ podotkl zkušený fotbalista.

Svůj díl viny nakonec přiznal i samotný rozhodčí Ondřej Kadora. „Jsem si vědom toho, že jsem za tu situaci v závěru utkání zodpovědný z velké části i já a vůbec jsem tomu nepomohl. Tímto se ještě jednou omlouvám všem zúčastněným v utkání. Zpět to nevrátím, musím koukat dopředu, i když ve mě určitě tohle utkání chvíli zůstane a udělám vše proto, aby se mi to už neopakovalo,“ sypal si popel na hlavu.

Pro 26letého rozhodčího to není první zápas, ve kterém létaly karty. V říjnu 2022 Kadora řídil utkání okresního přeboru mezi Mikulášovicemi a děčínským Unionem. Domácí tehdy ve vyhroceném utkání prohráli 3:5. K vidění tehdy byly čtyři penalty, osm branek, ale hlavně šest červených karet! „Neřekl bych, že to přitahuju, samozřejmě jsem si na to hned vzpomněl, ale stát se to může každému,“ dodal Ondřej Kadora.

close info Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman zoom_in Přehled vyloučených hráčů.