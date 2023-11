„Po celý zápas jsme byli lepší na míči, ale v prvním poločase jsme se nedokázali střelecky prosadit. Chřibská hrozila z brejků. Druhý poločas jsme nezačali dobře, hosté měli více šancí, ale my jsme začali dávat branky,“ pravil 38letý fotbalista, který je starostou Prysku, které na mapě sousedí s Českou Kamenicí. Právě tady Roman Mach s fotbalem začínal.

Na fotbal už tolik času nemá. Pokud se ale najde, tak si jde zahrát. „Moc jsem toho na podzim neodehrála. Když se spadlo z I.B třídy, tak jsem si myslel, že skončím úplně. Na obci děláme hodně akcí, víkendy mám nabité, nerad dělám věci napůl. Pokud mi to ale vyjde tak, že mám volno a rodina má svůj plán, tak na zápas přijdu,“ zdůraznil Mach, který na podzim stihl dát sedm branek.

Českokamenický fotbal zažil v letní pauze pořádný třesk. A tým spadl z I.B třídy a jelikož registroval velký odliv hráčů, šel rovnou do okresní soutěže. Tam působil rezervní celek, který logicky skončil. „Mě ta situace samozřejmě mrzí. Zaplaťpánbůh, že to dali dohromady kluci, co tady zbyli. Jsem vděčný za to, že to tady funguje. Ale celkově je ten úpadek ve sportu šílený,“ zakroutil hlavou.

V 29 letech skončil v druholigovém Varnsdorfu, pak kopal divizi v Novém Boru. Skoro o deset let později nastupuje v nejnižší okresní soutěži na Děčínsku. „Upřímně jsem si myslel, že úroveň bude horší. Co jsem se bavil s lidmi, tak říkali, že proti Chřibské to byl koukatelný fotbal. Kvalitu má vedoucí Rybniště, pak jsou tady mladíci z béčka Junioru. Já jsem hlavně rád, že se něco hraje,“ pokýval hlavou.

Čtyřicítka se pomalu blíží, ani Roman Mac nemládne. „Netrénuji a je to znát. V zápase to jakž takž jde, ale druhé dny jsou pak horší. Šíleně mě bolí záda, jednou za dva týdny chodím na hokej, snažím se jezdit na kole, běhat. Ale času na sportování je prostě málo,“ přiznal.

Už dlouho se mluví a píše o špatné situaci v amatérském fotbale. Kluby doslova přežívají, bojují s malým počtem hráčů a také s financemi. Klíčem jsou mládežnické týmy. „Já trénuji v Kamenici mladší žáky. Máme tady luxusní situaci, kdy máme na jeden tým tři trenéry. Ještě je u toho můj táta a Zdeno Šafránek. Nese to ovoce, jsme první v tabulce. Ale problémem je, že prostě chybí finance. Já to ale dělám zadarmo a nikdy bych si nic nevzal. Jak situaci zlepšit? Možná přijít s nějakou osvětou do škol. Vše ale začíná u rodičů, sám to vidím u mladších žáků, někdy mě ty omluvenky hlava nebere,“ pokrčil rameny.

Trénování malých nadějí ho ale hodně baví. „Podle mě je pro trenéra nejlepší mít právě mladší nebo starší žáky. Vidíte, jak to kluky baví a věří tomu. Něco v nich můžete pěstovat a oni věří, že můžou něco dokázat. Je jasné, že devadesát procent z nich se fotbalem živit nebudou. Ale je krásné, když věří tomu, že budou slavní a budou brát miliony. Vše se pak ale láme se střední škole. V tomhle období je to u kluků prostě hodně vrtkavé,“ konstatoval.

Roman Mach také vidí problém v cizincích na našich fotbalových hřištích. „Rovnou říkám, že nejsem rasista, vím, že to je křehké téma. Ale podle mě náš fotbal nespasí fakt, že k nám budeme tahat hráče z Afriky. Zažil jsem to ve Varnsdorfu. Přišel cizinec, dostal lepší podmínky a hrál. Přitom naši kluci by tam na hřišti nechali všechno, aby mohli hrát druhou ligu. Příkladem byl tehdy Radim Breite. Jenže přišel cizinec, všichni z toho bylo vyjevení. Tohle ale není cesta,“ zamyslel se.

Jak už bylo řečeno, Mach je starostou malé obce Prysk na pomezí Ústeckého a Libereckého kraje. I tady je fotbalové hřiště a i tady se fotbal hrál. „Obnovení fotbalu v Prysku je utopie. Už tehdy se tady platili hráči z České Kamenice na hostování. Hrála tady stará garda, která byla spojená s Kamenickým Šenovem. Ale na Děčínsku se soutěž veteránů zrušila, prý by se měl obnovit. Jinak je hřiště využívané, chodí se místní děti, trénuje tam právě ta stará garda. Jsem za to rád, můžeme se o to starat a nemusíme tam vysázet brambory,“ usmál se.

Jeho zaměstnání ho naplňuje a baví. „Jsem ve funkci druhé období, přebral jsem to po mém předchůdci, který odešel na vyšší pozici. Je to hrozně zajímavá a různorodá práce, děláte tady prakticky všechno od A do Z,“ uzavřel vše Roman Mach.