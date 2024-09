Po minulé sezoně postoupily z okresní soutěže hned tři týmy – Junior Děčín B, Česká Kamenice a Rybniště. Úvod podzimní části ukázal, že rozhodně nebudou do počtu. Mladá rezerva Junioru odehrála pouze dva zápasy, má tři body a je devátá. Další dva zkušenější celky jsou na tom daleko lépe.

Kamenice má už osm bodů a zatím je druhá ze suverénním Velkým Šenovem. Rybniště je o bod zpět na čtvrtém místě. Oba soupeři se střetli ve druhém kole. Utkání skončilo v Rybništi remízou 1:1, penalty lépe zvládla Kamenice. Ve vyhroceném utkání padlo šest červených karet.

„Co se týče postupu, tak jsme nechali mezi kluky udělat anketu. Prostě ať sami rozhodnou, zda půjdeme nahoru, nebo ne. Jen dva snad byli proti, zbytek kluků chtělo hrát bylo. Myslím, že si to zasloužili, herně to na postup bylo,“ řekl Jaroslav Devátý, předseda Rybniště. V týmu má přitom dva syny – Tomáše a Leoše.

„Proti Kamenici to měly být tři body, horší jsme nebyli. Vstup do sezony je ale dobrý. Rádi bychom hráli v horní polovině tabulky,“ dodal Devátý. Rybniště naposledy porazilo v Lipové Šluknov B 3:2. I bez tří potrestaných hráčů.

Jakýsi restart prožívá Česká Kamenice, která v sezoně 2022/2023 nečekaně sestoupila z I.B třídy. Vedení klubu reagovalo – zrušil se B tým, Kamenice začala další ročník až v okresní soutěži. Po jeho konci přišel postup z druhého místa.

„To, že postupujeme, jsme se dozvěděli na rozlučce po posledním zápase v Jiříkově. Neváhali jsme a postup jsme hned vzali. Chtěli jsme z okresní soutěže postoupit,“ přiznal Martin Mach, zkušený kapitán České Kamenice.

V Kamenici chtějí hrát nahoře, na postup to ale rozhodně není. Zatím. „Horní polovina tabulky by byla fajn. Ale na postup máme prostě starý tým, tak to je. Daří se nám v mládeži, ale musíme si ještě počkat, až nám kluci dorostou a budou moc hrát seniorský fotbal. Hlavně chceme podávat dobré výkony a uhrát si to fotbalově. A ne jak tomu bylo v Rybništi,“ uzavřel vše českokamenický srdcař.