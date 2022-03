Aktuálně má na svém kontě 15 branek, jak vypadaly trefy proti Benešovu? „Dvakrát mě kluci našli parádní přihrávkou, to bylo jednoduché. Ve třetím případě se mi povedlo vybojovat míč na půlce a doběhnout s ním až k brance. Tím jsem dovršil hattrick,“ usmál se 29letý fotbalista.

Filip Matějka, útočník Krásné Lípy.Zdroj: Tomáš SeckýKrásná Lípa zatím nasázela 67 branek, je nejofenzivnějším týmem v celé soutěži. Hned tři její střelci se vešli do první jedenáctky celkového pořadí. O tři branky lepší než Matějka je jeho spoluhráč Jakub Jícha. „Určitě to sledujeme. Myslím si, že nás to vzájemně zdravě hecuje. Samozřejmě jsem rád, když se mi povede dát nějaký ten gól. Ale pokud ho dá Kuba a my vyhrajeme, je to daleko důležitější, než nějaká osobní statistika,“ zdůraznil.

„Nebudu říkat, že bych nebyl rád, kdyby se mi ve zbytku sezony střelecky dařilo. Nějakou gólovou metu ale nemám, to ukážou další zápasy,“ konstatoval.

Ačkoliv mu táhne na třicet, prošel si Matějka pouze dvěma fotbalovými kluby. „Začínal jsem zhruba v šesti letech v Krásné Lípě. Pak jsem hrál za starší žáky, chvilku za dorost v Rumburku. Po zranění kolene jsem se ale vrátil zpět do Krásné Lípy,“ prozradil hráč, který si v Rumburku zahrál i krajskou soutěž za dospělé.

Za svou fotbalovou kariéru dal hráč, který pracuje jako programátor CNC strojů konstruktér opravdu hodně branek. Vybrat tu nejhezčí? Nečekaný oříšek. „Ani nevím, jaký gól byl můj nejhezčí. Víte, já moc hezkých gólů nedávám,“ zasmál se.

Když není zrovna na hřišti, tak si Filip Matějka rád zahraje hry na konzoly, prochází se psem nebo vymýšlí různé aktivity se svou rodinou. Fotbalové cíle má skromné. „Já si už jenom přeji, aby mi vydrželo zdraví a mohl jsem ještě pár let hrát fotbal,“ dodal na závěr.