Ten očekává v letošní sezoně o hodně vyrovnanější a hlavně kvalitnější okresní přebor. „Naším cílem je konečně okresní přebor vyhrát. Soutěž je zajímavá, o ten titul se podle mě bude ucházet daleko více týmů. Víme, že velké ambice má například Benešov, silní budou všichni nováčci – Junior Děčín B, Česká Kamenice nebo Rybniště. Bude to hodně zajímavé,“ usmál se.

Není tajemstvím, že v minulosti o postup do I.B třídy velký zájem naposledy. V minulé sezoně na to kývl mistr z Jiříkova. Jak by se k tomu postavili právě v Krásné Lípě? „Naším cílem je vyhrát okresní přebor. Pokud se to stane regulérním způsobem, tak pak se budeme bavit, zda bychom šli do vyšší soutěže. Prioritou je ale první místo,“ zdůraznil.

Začátek letošního ročníku se výsledkově povedl, po zdravotní stránce to ale v kádru Krásné Lípy není to pravé ořechové. „Bojujeme s marodkou. Mimo jsou aktuálně čtyři hráči ze základní sestavy. Naštěstí máme široký kádr. Je potřeba omlazovat,“ má jasno.

Klub z Děčínska má také dva mládežnické týmy. I tady si uvědomují, že bez dětí je fotbalová budoucnost nejistá. „Podařilo se nám založit dva týmy. Poděkovat musíme Vlastovi Šmalclovi, který se k nám vrátil dohrát kariéru. Oslovil nás s tím, že by se tady chtěl starat o mládež. My mu zajišťujeme organizační záležitosti. Co se týče mládeže, tak právě tady jedeme spolupráci s Rumburkem, konkrétně s Mirkem Sabem,“ upřesnil vše Herák.

Jak tedy konkrétněji funguje spolupráce dvou klubů, které jsou od sebe na mapě opravdu blízko? „Kdy k nám přijde někdo nový, tak je to převážně z Rumburka. Pokud tam někdo skončí v dorostu a nechce hrát I.A třídu, bereme si ho. Máme skvělou partu, zázemí. Nechci se vychloubat, ale opravdu nám to tady funguje,“ pokýval hlavou.

Role předsedy není podle Heráka těžká, je ale časově náročná. „Když jsme měli pouze tým mužů, tak to relativně šlo. S větším počtem týmů přišlo logicky více práce. Hlavně je to hodně administrativy. Snažíme se čerpat dotace z kraje, Národní sportovní agentury, hledáme další sponzory. Těm stávajícím samozřejmě moc děkujeme, poděkování patří samotnému městu Krásná Lípa,“ dodal Josef Herák.