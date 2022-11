Naposledy nasázel čtyři góly do sítě České Kamenice B, který jeho celek vyhrál 10:0 a je stále na druhém místě s jednobodovou ztrátou na Dolní Habartice. „Nechci, aby to znělo nějak špatně, ale myslím si, že tahle soutěž je pro nás málo. To nás žene kupředu,“ má jasno fanoušek Sparty. „Ale v poslední době to neříkám moc nahlas,“ poznamenal.

V posledním utkání jste nasázel čtyři branky, váš spoluhráč Mario Gumbrešt dal hattrick. Jaký to bylo zápas?

Mohl jsem dát klidně více branek, ale v kabině nás zaklel Pavel Grundza mladší, jelikož jsme mu neumožnili nastoupit do zápasu (smích). Jinak v prvním poločase to z naší strany bylo špatné. Ve druhé půli jsme se uklidnili a začalo nám to tam padat.

Který z těch gólů byl podle vás nejhezčí?

Nejhezčí? Nevím. Docela se mi líbil ten, který padl po střele ze střední vzdálenosti.

Po desátém kole jste stále druzí o bod za Dolními Habarticemi. Jdete na postup, viďte?

Ano! Máme jasný cíl a tím je postup. Proto jsme do týmu před sezónou přišli – já, Mario Gumbrešt a Lukáš Čisár. Díky naší kvalitě se nám daří. Nechci, aby to znělo nějak špatně, ale myslím si, že tahle soutěž je pro nás málo. To nás žene kupředu



Máte na kontě 13 branek. Sledujete tabulku střelců?

Jasně. Dělám si z toho srandu, s Mariem se hecujeme. Je mi už 30 let, něco jsem za svou kariéru odehrál, takže to beru s humorem. A taky kvůli tomu, abych Maria vyhecoval k jeho lepším výkonům.

Máte za sebou už hodně fotbalových angažmá. Kde to třeba bylo nejlepší?

V mládí jsem hrával v Teplicích a Ústí nad Labem. Po dorostu jsem nechtěl hrát, k fotbalu jsem se vrátil po třech letech do svých rodných Neštěmic. Výkonnostně nejlepší období bylo v Teplicích. Ale ze všech týmů budou na první místě mé Neštěmice.

PODÍVEJTE SE: To byl cirkus! Osm branek, čtyři penalty a šest červených

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem v šesti, možná v sedmi letech právě v Neštěmicích. Na prvním tréninku mě viděl pan trenér Tausig a řekl mé mámě s dědečkem, že musím hrát s klukama, kteří budou o dva roky starší (smích). Na ty začátky si pamatuji, jelikož se mi ti starší kluci posmívali.



Jak na vás působí úroveň nejnižší soutěže na Děčínsku?

Těžko říct, jelikož podobnou soutěž hraji poprvé. Řekl bych, že během sezony jsem viděl dva dobré hráče, kteří vypadají fotbalově. Zbytek bych nerad hodnotil. Přijde mi, že mladí kluci přestali mít fotbal rádi. Hrají proti nám většinou starší chlapi, to mi přijde smutný.

Jak se vám vůbec líbí v týmu United Roma?

Líbí, jinak bych tady nebyl. Jsem tu hlavně kvůli partě, šel jsem za kamaráda a zahrát si pro srandu. Jen mi to trochu znepříjemňuje Patrik Herák, jelikož se po zápase bojím jít do sprchy (smích).



Máte ještě nějaké fotbalové cíle?

Osobní cíle už nemám, fotbal hraji už jen pro zábavu s cílem se pouze pobavit. Taky budu rád, když dám nějaký gól nebo gólovou nahrávku.



Prozradíte čtenářům, čím se živíte?

Nějakou dobu mám stavební firmu.

S fotbalem jste jistě zažil mnoho zajímavých situací, viďte?

Bylo jich hodně, spíše to byla o srandě. Až na jeden případ, kdy jsem na Spartě neudržel nervy a v kabině rozmlátil dveře. Měl jsem z toho docela průšvih.