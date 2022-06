„S béčkem velké ambice nemáme. Možná časem. Je to náš první rok, myslím si, že to není špatné,“ má jasno fanoušek pražské Sparty.

Petře, Huntířovu jste dal pět kousků. Jaké to byly branky?

No, rozhodně nebyly těžké. Byly to většinou situace, kdy mě krásně našli spoluhráči a já to jen doklepával.

V tabulce jste na sedmém místě. Jste s umístěním spokojený?

S béčkem žádné velké ambice nemáme. Možná časem budeme chtít postoupit do okresního přeboru. Teď jsem ale spokojený, je to náš první ročník a myslím si, že to není špatné.

Vaše áčko vyhrálo okresní přebor a postoupilo do I.B třídy. Parádní úspěch, viďte.

Je to prostě nádhera, všichni jsme šťastní, že to takhle dopadlo. Zatím jsme prohráli jen třikrát, to je super. Pro malšovický fotbal to bude historicky druhý postup do I.B třídy. Všichni se na to moc těšíme.

Jaká je podle vás úroveň okresního fotbalu na Děčínsku?

Musím říct, že okresní přebor za poslední roky hodně klesl. I podle našeho skóre je vidět, že tam už nemáme co dělat.

Kdy jste začal s fotbalem? Jak vzpomínáte na své začátky?

S fotbalem jsem začínal v pěti letech právě v Malšovicích. K fotbalu mě přivedl táta. Matně si vzpomínám, že na mém prvním zápase byli všichni snad o tři hlavy vyšší.

Malšovický lídr nečekaně změnil trenéra! Kolinger skončil, nahradil ho Florián

Váš otec už v Malšovicích nehraje, ne?

Můj táta tady hrával, ale už je to dávno. Nikdy jsme spolu nehráli, ale celý život mě trénoval v děčínském Junioru.

Proč hrajete právě v Malšovicích?

Mám tady hodně kamarádů, bydlím tady a začínal jsem tady s fotbalem. Víc důvodů mít nepotřebuji.

Vzpomenete na svůj nejhezčí gól ve své krátké fotbalové kariéře?

Bylo to ještě v mladším dorostu, kdy jsem trefil parádní nůžky. Jinak těch branek moc nebylo, protože ve starším dorostu jsem chytal a do pole jsem šel jenom občas.

A co váš nejlepší fotbalový zážitek?

Asi to, když jsme s dorostem vyhráli krajský přebor. To bylo super. Teď to ale bude již zmiňovaný postup do I.B třídy.

Jaké máte aktuálně fotbalové cíle?

Je to jasné, udržet pro Malšovice I.B třídu. A to na dlouho.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu ještě baví?

No, moc toho není. Jsem hodně zavázaný k fotbalu. Když nehraju, tak na něj alespoň koukám.