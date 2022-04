Pro čtenáře zavzpomínal na všechny své góly. „U prvního gólu mi přihrál Marko a já to trefil k pravé tyči. Na další mi přihrál Tomáš a míč jsem poslal pod padajícího brankáře. Na třetí mi zase přihrál Milan, šel jsem sám na branku a míč jsem uklidil k levé tyči. A ten poslední? To byla moje individuální akce, kdy jsem šel zase sám na gólmana,“ prozradil Janovič.

Osobní statistiky nesleduje, jde mu o týmový úspěch. „Své statistiky nesleduji. Je mi opravdu jedno, kdo dál gól. Hlavní je, že vyhrajeme,“ má jasno.

David Janovič, kanonýr mladších žáků z Lipové.Zdroj: Josef VargaVybrat z přehlídky vstřelených gólů ten nejhezčí? Janovič má jasno. „Bylo mi asi sedm let, tehdy se mi povedlo dát gól přes hlavu, něco jako nůžky. Něco podobného jsem viděl u Ronalda,“ zasmál se mladý fotbalista.

K fotbalu se dostal o rok dříve, tedy v šesti letech. „To začali hrát mí kamarádi a spolužáci. V televizi jsem viděl několik zápasů, tak jsem to chtěl prostě vyzkoušet a chytlo mě to. Vzpomínám, že když jsem ještě neuměl pořádně kopnout do míče, tak jsem o něj několikrát zakopl,“ zavrtěl vtipně hlavou.

Sparta nebo Slavia? Ne, David možná překvapí. „Fandím Baníku Ostrava. Mým snem je zahrát si na mistrovství světa a určitě si zahrát právě za Baník,“ zdůraznil klučina, jehož sportovním vzorem je Milan Baroš a Cristiano Ronaldo.

„Dvakrát týdně máme trénink, ve volném čase si kopu na zahradě s kamarády. Na fotbale mě nejvíce baví to, když dáváme góly a vyhráváme. Mám radost z toho, když nám funguje obrana,“ má jasno.

Ale abychom se netočili jenom u fotbalu, na závěr David prozradil, co ho ještě baví. „Hraji na kytaru a hraji fotbalové hry. Nově jsem začal také rybařit,“ dodal na závěr mladý kanonýr Lipové.