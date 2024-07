Přípravu na nový ročník začnou ve městě, které leží kouse od hranic, 1. sprna. „Měli jsme tady náš tradiční Memoriál Josefa Hýbla a Miroslava Linharta. Kádr zůstává stejný, akorát Matěj Tříško odešel do Varnsdorfu. Počítáme s tím, že budeme opět využívat náš dorost, který hraje krajský přebor v Libereckém kraji. Celkově máme pět mládežnických oddílů,“ prozradil.

Mikulášovice využily letní pauzu v renovaci hřiště. „Pískovali se a zarovnávalo,“ poznamenal Šulc.

V novém ročníku okresního přeboru bude několik nových týmů. Mikulášovický předseda očekává, že to bude těžší sezona. „Myslím si, že Česká Kamenice a Junior Děčín B budou hrát nahoře. Podle mě to bude kvalitnější ročník, uvidíme. My bychom chtěli hrát v horní polovině tabulky, tak do čtvrtého místa. Postup? To ne, možná v horizontu dalších let,“ pokrčil rameny.

Zdá se, že fotbal v Mikulášovicích nebude mít personální problémy. Předseda ale krotí euforii. „Rozhodně nechci zakládat B tým. Jak už jsem řekl, pomáhá nám hodně dorostenců, ale při některých venkovních zápasech jsme měli problémy,“ má jasno.

Ústecký kraj přišel Vilémov a Šluknov. Oba týmy se přesunuly do libereckého krajského přeboru. Mikulášovice o stejném přesunu neuvažují. „Ani to nejde, jelikož hrajeme pouze okresní přebor. Když už by o tom člověk přemýšlel, tak bychom snad radši přešli do soutěže v Německu. Nám ale přebor vyhovuje, máme tam několik týmů z okolí. Těch pár zájezdů do Děčína nám nevadí. Alespoň se podíváme do města,“ uzavřel vše s úsměvem Jaroslav Šulc.