„Zasloužené vítězství. Na druhou stranu musím říct, že Boletice měly řadu mladých kluků. Nehrály zase tak špatně. My nechceme žádné utkání podcenit, říkáme to i hráčům. Začíná se za stavu 0:0, kluci musí, lidově řečeno, jezdit po zadku od první do poslední minuty,“ usmál se Petr Kolinger, kouč Malšovic.

Překvapení se zrodilo na hřišti Mikulášovic. Domácí, kteří bojují o záchranu, si vyšláply na čtvrté Verneřice. I díky hattricku Tomáše Soukupa vyhrály 5:3.

„Vyrovnané utkání. Neřekl bych, že jsme byli lepší, ale lépe jsme se popasovali s hodně špatným terénem. Nedávno nám tady sněžilo, bylo to hrbolaté. Verneřice se s tím nedokázaly popasovat. Naším cílem je záchrana. Sice jsme v zimě netrénovali, ale uděláme pro zachování přeboru všechno,“ hlásí Jaroslav Šulc, předseda Mikulášovic.

Druhá už je Krásná Lípa, která doma smázla Benešov 6:2. Hattrickem se na tom podílel kanonýr Filip Matějka.

„Lípa byla produktivnější a také zkušenější. My jsme také měli nějaké šance, ale bohužel. Naším cílem je jednoznačně záchrana,“ řekl předseda Benešova Miloslav Kougl.

Okresní přebor, 14. kolo:

Boletice - Malšovice 0:5 (0:3) B: Nedělka, Příhonský, Hynek, Doksanský, Popčák. R: Dvořák. ŽK: 1:1, 80 diváků.

Dol. Poustevna - Jiřetín p. J. 3:2 PK (1:1) B: Koleňák, Pelačík - Mrijaj, Prokop. R: Hýbl. ŽK: 3:2, 50 diváků.

Mikulášovice - Verneřice 5:3 (2:2) B: T. Soukup 3, Miláček, Novák - Koutný 2, Baláž. R: Forro. ŽK: 0:4, 85 diváků.

Březiny - Markvartice 4:1 (1:1) B: Bezchleba 2, Pytlík, Šindelář - Lein. R: Mareš. ŽK: 1:1, 120 diváků.

Kr. Lípa - Benešov 6:2 (3:0) B: Matějka 3, Pešír 2, Cempírek - Kalakur, Hanzl. R: Budský. ŽK: 1:0, 50 diváků.

Velký Šenov - Jiříkov 2:1 PK (1:0) B: Verner P- ánik. R: Pilecký. ŽK: 3:3, 60 diváků.

Šluknov B - Hor. Podluží 0:1 (0:1) B: Laštůvka. R: Michek. ŽK: 2:6, 80 diváků.