Martine, Dolní Poustevnu jste přejeli 8:2. Jak byste celý zápas zhodnotil?

První poločas se vyvíjel v náš prospěch, hodně nám pomohl brzký první gól, který nás uklidnil. Do konce poločasu jsme přidali další dva góly a do kabin jsme šli s klidnou hlavou. Na začátku druhého poločasu jsme usnuli na vavřínech a byli za to potrestáni dvěma rychlými góly, po kterých jsme byli lehce nervózní, jelikož to není poprvé, co se nám toto stalo. Ale po deseti minutách jsme se dostali zpět do tempa a už jsme určovali ráz hry do konce zápasu.

Vy jste dal hattrick. Jak vaše branky padly?

První gól byl po mém náběhu ze strany mezi obránce. Dostal jsem pěkně načasovaný míč do běhu, který jsem převzal a levou nohou zakončoval na pravou stranu k tyči. Druhý gól jsem dal po přihrávce do vápna. Jelikož bylo na levé straně plno, rozhodl jsem se zakončovat umístěnou střelou k pravé tyči, což bylo úspěšné. No a třetí gól padl z penalty, kterou mi kluci nechali abych dokonal svůj první hattrick v týmu. Za to jsem moc rád a jsem jim moc vděčný.

FOTO, VIDEO: Tři stovky diváků vidělo úspěch Malšovic v derby. Bylo to těsné

Máte klubovou kasu? Pokud ano, platil jste něco za váš střelecký počin?

Nene. Ale nabídl jsem klukům, že si na mě můžou dát pivko po zápase. Ale asi se rozhodli, že si to vyberou, až dokončím studium a najdu si nějaké zaměstnání (smích).

Kdy a kde jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v Litoměřicích ve 4 letech. Jelikož v té době neměli kategorii pro tak malé děti, tak jsem začal hrát za Sokol Pokratice, který se nachází také v Litoměřicích. Po pár letech jsem přestoupil zpět do Litoměřic, kde jsem byl až do staršího dorostu. Ve starším dorostu jsem hrál jako nejmladší hráč, jelikož jsem byl dvakrát převeden trenérem o kategorii výše.

Jak jste se vůbec dostal do Horního Podluží? Jak se vám tady líbí?

Do Horního Podluží jsem už od narození jezdil s rodiči na chalupu, byli jsme zde každý víkend. Po ukončení základní školy jsem byl přijat na střední školu do Varnsdorfu a abych nemusel být na internátu, tak jsme se do Podluží na trvalo přestěhovali. Horní Podluží mi hodně přirostlo k srdci, je to nádherná vesnice s fajn lidmi. (úsměv)

Jste stále mladý hráč, jistě máte nějaké ambice a sny. Prozradíte je?

Stojím nízko při zemi, chtěl bych si zkusit zahrát první Ligu, ale na to už je v mém věku asi pozdě. Ale je tu jeden nereálný sen a to je si zahrát v Barceloně, ale o tom mužů opravdu jen snít. Vzhledem k tomu, že chci studovat vysokou školu Praze, tak nějaký přestup by nejspíš nebyl reálný. Hlavně kvůli pravidelnosti, kterou bych nemohl dodržet.

Aktuálně držíte čtvrté místo v tabulce. Jak jste vy osobně spokojený s průběhem sezony?

S umístěním jsem spokojen a určitě máme ambice se posunout ještě trochu výše. Byly zápasy, kde jsme měli vyhrát. To už je minulostí, snažíme se myslet na budoucí zápasy, které budou snad v náš prospěch.

Jaká je podle vás úroveň okresního přeboru?

Řekl bych, že za ty roky se úroveň zvedla, ale je tu zde pořád co zlepšovat. Doufám, že to bude jen lepší a lepší.

Vzpomenete třeba na váš nejhezčí gól, který jste kdy dal?

Bohužel ne, ale každý gól je pro mne krásný. Nejhezčí góly pro mne jsou vždy na naší domácí půdě, před domácím publikem, které nás vždy neskutečně podporuje.

PODÍVEJTE SE: Derby o Černého Petra rozhodla zkušenost a faktor Šindelář

Fandítě Spartě nebo Slavii?

Jsem srdcem i duší "sešívanej", takže jednoznačně Slavii.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví?

Jsem milovník aut, takže jakákoliv práce na autě mne neskutečně baví. Jelikož tenhle rok maturuji, tak jsem ještě na chvíli studentem, jestli mě teda nevezmou na vysokou školu (smích)

Co vás vůbec na fotbale vlastně baví?

Být mezi skvělou partou a užívání si společných chvil na hřišti, na které nepůjde jen tak zapomenout. Dále je to dokonalá věc na odreagování od jakýkoliv problému, které při hře člověk nevnímá a přijde na úplně jiné myšlenky.