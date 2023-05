Tohle byl jasný zápas, nebylo co řešit. Starší žáci Benešova nad Ploučnicí doma…

Hned šestkrát se do černého trefil Jan Srba, který se v dalším zápase proti týmu Březiny/Boletice prosadil jednou. Neodvrátil porážku 2:3. Celkově už nasázel 41 branek a je jasně nejlepším střelcem okresního přeboru.

„Já fotbal miluji, dá se říct, že mě na něm všechno baví. Nemám problém se jít proběhnout nebo si dát jen fotbálek,“ přiznal 15letý Jan Srba, který už si zahrál i za dospělý tým MSK Benešov nad Ploučnicí.

Honzo, Malšovice jste přejeli 20:0. Jak bys celý zápas zhodnotil?

Zápas s Malšovicema byl dobrý, Malšovice se snažily ze všech sil, ale pro nás to byl spíše trénink.

Ty jsi dal hned šest branek. Která z nich byla nejhezčí?

Nejhezčí branka byla určitě střela z dálky do pravého horního rohu.

PODÍVEJTE SE: Tanko zazdil gólovku, Varnsdorf opět ztratil

Vy jste v tabulce na třetím místě. Jaké máte ambice do jarní části sezony?

Rádi bychom celou soutěž vyhráli a dál v zápasech vítězili.

Sleduješ tabulku střelců? Nebo tě individuální výkony nezajímají?

Samozřejmně sleduji, snažím se dát každý zápas co nejvíce gólů, abych se udržel na prvním místě.

Jak a kde jsi začal s fotbalem? Vzpomeneš na první tréninky?

Fotbal jsem začal hrát v Benešově nad Ploučnicí. První tréninky jsem byl ve stresu, ale po nějaké době stres zmizel a na každý trénink jsem se těšil, což mi zůstalo dodnes. Trénuji už i s dorostem a chodím dokonce i s A týmem.

Co tě na fotbale nejvíce baví?

Já fotbal miluji, baví mě, dá se říct vše. Nemám problém se jít proběhnout nebo si dát jen fotbálek.

Jak se ti líbí v Benešově?

V Benešově je to super, je tam dobrá parta lidí a také skvělé zázemí a hřiště. Kamarády mám i mimo hřiště.

FOTO: Dopolední zápasy nám nesvědčí. Hráči v Krupce spali, přiznal Barilla

Jaké máš fotbalové sny a cíle?

Dostat se do repre a hrát profesionálně fotbal. To by byl splněný sen. A můj největší cíl je vyhrát Zlatý míč (úsměv).

Máš nějaký fotbalový vzor a proč?

Myslím si, že pro mě je vzorem Cristiano Ronaldo. Kvůli jeho tvrdé dřině a lásce k fotbalu.

Co tě ještě kromě fotbalu baví?

Rád také posiluji, hodně jezdím na kole a mám rád hry na počítači. Fotbal je pro mě ale vším.

Co škola? Baví tě?

Škola mě vůbec nebaví, ale pro život je důležitá. Dostudovat určitě chci.

Kdyby to nebyl fotbal, čím by jsi se chtěl v životě živit?

Samozřejmě bych rád zůstal u fotbalu, ale asi bych chtěl využívat počítačové možnosti ke své práci.