První gól jsem dával po rohovém kopu, který jsem zpracoval a poslal levačkou přímo do levého spodního rohu. Duhý gól jsem dal po přihrávce padáčkem , terý jsem opět zpracoval a následně poslal brankáři přímo pod břevno. A ten třetí? Ten jsem dal po vybojování míče na naší polovině. Následně jsem prokličkoval mezi soupeři a došel si až před brankáře, kterého jsem ostrou ranou prostřelil,“ popsal Liška všechny své trefy do sítě České Kamenice.

V desetičlenné tabulce je tým z Děčínska zatím na čtvrté pozici. „Rozhodně se budeme snažit útočit na druhé místo, na kterém se aktuálně nachází tým SK Šluknov/ TJ Spartak Jiříkov. To pro nás ale aktuálně znamená jediné - odvést stoprocentní výkon v každém zápase bez ztráty bodu,“ zdůraznil.

Ve střelecké tabulce celé soutěže je Liška v první desítce. „Tabulku střelců sleduji. Vede Kristián Hunka, kterého nemám šanci překonat, protože je to úžasný střelec a já jsem až na osmém místě. Jinak mám zapsaných devět gólů, ale dal jsem jich jedenáct. Dva byly připsány mým spoluhráčům,“ lehce si postěžoval.

S fotbalem paradoxně začal poměrně pozdě. „Bylo to v sedmi letech. První tréninky probíhaly s mojí maminkou u nás na zahradě, následně pak s trenéry na místním hřišti,“ pokračoval.

A co nejlepší Liškova branka v dosavadní krátké fotbalové kariéře? „Já osobně moc branky nepočítám, protože pro mě je důležité vítězství celého týmu. Moje nejlepší branky asi byla technická střela na zadní pravou tyč,“ pokýval hlavou. „Na fotbale mě baví vlastně úplně všechno. Hlavní je dobrý pocit z vítězství,“ má jasno.

V dorosteneckém věku jsou fotbalové cíle poměrně velké. Jak je to u Lišky? „Chci se dostat co nejdál a být prostě to nejlepší. Rád bych si zahrál českou nejvyšší soutěž a nebo se pak dostal do nějaké evropské ligy,“ řekl s úsměvem klučina, který fandí pražské Spartě. „Celá rodina jí fandí,“ rychle dodal.

Pokud není Pepa zrovna na fotbale, co ho baví? „Rád cestuji a poznávám nová místa. Samozřejmě rád hraju FIFU na PlayStationu tak asi jako každý kluk v mém věku. A kdybych se neživil hraním fotbalu, tak bych chtěl být minimálně fotbalovým trenérem,“ uzavřel vše.