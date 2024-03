Co případný postup do I.B třídy, která se v Jiříkově hrávala? „Na podzim byl velký elán, v zimní přípravě to možná trochu opadlo. Uvidíme, jak nám to bude lepit na jaře,“ řekl Zdeněk Bajan, trenér jiříkovského Spartaku. Ten má na programu v sotobu 16. března dohrávku v Děčíně proti Unionu. První jarní kolo ho čeká o týden později v Březinách.

Přezimujete na prvním místě okresního přeboru se stejným bodovým ziskem jako Velký Šenov, máte ale zápas k dobru. Jak podzim hodnotíte?

Jsme stoprocentně spokojení. Sehráli jsme řadu těžkých zápasů, které jsme zvládli. Třeba i se štěstím, ale kluci tomu šli naproti. Lepilo nám, musíme to hodnotit kladně.

Jak probíhá zimní příprava?

Ale jo, probíhá dobře (smích). Co se týče přátelských zápasů, tak jsme je hráli ve spojení A a B týmu. Klasický přípravný zápas jsme sehráli proti Stráži pod Ralskem, což je účastník krajského přeboru na Liberecku. Sice jsme prohráli 1:6, ale kluci výkonem rozhodně nezklamali.

V sobotu 16. března vás čeká dohrávka v Děčíně proti Unionu, který je v tabulce hodně dole. Co od zápasu čekáte?

No, sami nevím. Jsme plní očekávání. Bude to určitě těžké. Rozhodně tam nejedeme s poraženeckou náladou, na druhou stranu si nemyslíme, že tam vyhrajeme 5:0. Jdeme do toho s pokorou a respektem.

Změnil se nějak hráčský kádr?

Nikdo neodešel, naopak se snažíme do týmu zabudovat dva nové kluky. Nikoho netrápí zranění, v Děčíně bychom měli být kompletní.

Fotbalový klub z Bynova věří v lepší zítřky. Nejprve musí zachránit přebor

Překvapila vás nějak celkově tabulka přeboru po podzimní části?

Nejvíce mě překvapil fakt, že jsme první (smích). Vždy tam někdo překvapí, je to tam nahoře docela vyrovnané. Každopádně chci pozdravit všechny soupeře a přeji jim pevné zdraví.

Určitě se musím zeptat na to, jak by se Jiříkov po sezoně postavil k případné nabídce na postup do I.B třídy?

Na podzim jsme měli velký elán. Na co jsme sáhli, to se povedlo. Tam asi byly myšlenky na postup velké. Těžko říct, jak to nadšení uvadlo v zimní pauze. Ale je to ještě daleko, před námi je řada zápasů. Uvidíme, jak to všechno vůbec dopadne.

Jak jste spokojený s výkony vaší rezervy, která hraje nejnižší okresní soutěž?

Já si myslím, že béčko plní svůj účel na sto procent. Kolikrát se sejde 16 lidí, možná někdy na úkor kvality. My dědci stále hrajeme, navíc postupně dostávají šanci mladí dorostenci.

Zdroj: Spartak Jiříkov

Máte to v roli trenéra amatérského fotbalového klubu těžké?

Tak pokud myslíte to, že sháním po telefonu hráče, tak to je asi všude stejné. Jinak nemáme problém. Já už se hlavně těším, až za dva týdny vlétneme na naše hřiště. V zimě to byla tělocvična a nějaká umělka. Trénovat budeme jednou týdně, tam problém nebude.