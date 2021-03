Šimeček získal 24 hlasů, Miloslav Kougl, jediný protikandidát, jich získal sedm. Výkonný výbor se také moc neměnil. Aktuálně v něm bude fungovat Libor Šimeček, Milan Brynda, Jaroslav Oborník, Pavel Sejkora, Antonín Rydval, Jaroslav Mareš a Ladislav Šefčík.

Libor Šimeček tak bude ve funkci předsedy další čtyři roky. Děčínskému fotbalu velí už od roku 2010. „Samozřejmě jsem spokojený s konečným výsledkem. Hlavně jsem rád, že se zachoval náš tým, který jsme tady vytvořili. Myslím si, že to je obrázek toho, že je fotbal na Děčínsku stabilizovaný. Neměl jsem žádné náznaky, že bychom měli být sesazeni. Vycházíme oddílům vstříc, řešíme varianty dohrání aktuální sezony,“ podotkl Libor Šimeček.

Poraženým tak byl Miloslav Kougl, předseda fotbalového klubu MSK Benešov nad Ploučnicí. „Mě hlavně překvapilo složení výkoného výboru. Zase je tam o jednoho rozhodčí navíc,“ kroutil hlavou.

V minulém týdnu byl ještě ve hře třetí kandidát – Petr Voříšek. Ten ale nakonec nedostal šanci. „Týden před valnou hromadou jsem podal svou kandidaturu. Ta skupina, co tam je, si asi spočítala, že jedna a jedna jsou dvě. Mou žádost právně napadli. Prý jsme to podali pozdě, byly tam chyby. Prostě to smetli ze stolu. Bylo mi řečeno, že vlastně na kandidaturu nemám právo. Já si myslím své, ale nemá smysl se v tom šťourat. Pevně doufám, že lidi, kteří jsou ve výkoném výboru, budou svou práci dělat co nejlépe. Mě to všechno samozřejmě mrzí, chtěl jsem pomoct. Ale bohužel,“ prozradil Deníku trochu zklamaný mistr Evropy do 21 let, který aktuálně kope za FK Junior Děčín.

Situace je o to podivnější, jelikož byl Voříšek ještě na začátku týdne počítán mezi kandidáty na post předsedy. Deníku to potvrdil Ladislav Šefčík, sekretář OFS Děčín.

Předsedou volební komise byl v pátek Miroslav Tyl. Ten na celou situaci podal svůj názor. „Petr sám svou kandidaturu vzdal. Nebylo to připravené. Osobně jsem nebyl moc nadšený, když jsem se dozvěděl, ze chce kandidovat. On je fotbalový praktik. Myslím si, že není jeho parketa být funkcionářem a něco řídit. Za mě to dopadlo dobře. Tým okolo Libora Šimečka funguje dobře,“ vysvětlil Tyl.

Pokusí se Kougl s Voříškem za čtyři roky opět kandidovat? „Uvidíme. Bylo by dobře vytvořit partu lidí a navýšit počet osob ve výkoném výboru. Slyšel jsem takové drby, že kdybych náhodou vyhrál, tak by zájemci o výkoný výbor stáhli svou kandidaturu. Vím, kdo se za mě postavil a kdo ne. Pořádky se nezměnily. Možná je to chyba nás funkcionářů. Překvapilo mě, že Petr nakonec nedostal šanci. To bylo docela podivné,“ pokrčil Kougl rameny.

„To fakt netuším. Nikdo neví, co bude za čtyři roky. Zda bude nějaký fotbal a bude vůbec co řídit,“ dodal Petr Voříšek.