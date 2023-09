Leon Miko: Góly nesleduji, hlavně, že vyhráváme. Ambice mu nechybí

Hned čtyřikrát se trefil 20letý Leon Miko, odchovanec tamního klubu, který je složen primárně z romských fotbalistů. „Byl to skvělý zápas. Čekal jsem, že Šluknov bude silnější, ale dalo se to,“ stručně pravil fanoušek pražské Sparty. Miko se také zamyslel nad tím, jaká branka byla ta nejhezčí. „Líbil se mi gól, při kterém jsem šel sám na branku. Udělal jsem brankáře a poslal míč do prázdné branky,“ řekl pyšně.

Miko dal už pět branek, na tabulku střelců ale nekouká. „Vůbec to nesleduji, o moje góly vůbec nejde. Jde o to, abychom vyhrávali a byli první,“ má jasno. „Ale rozdíl mezi okresní soutěži a okresním přeborem je hodně velký,“ rychle dodal.

Mladý fotbalista začal kopat do kulatého nesmyslu v sedmi letech. „Je to tak, fotbal hraji od malička. Hrál jsem za FC Roma Děčín, mým trenérem byl Pavel Horváth,“ zavzpomínal. S rasistickými narážkami prý problém není. „Nezažil jsem, že by mi někdo nadával. Můj tým mě vždy povzbudí, pomůže a řekne, co dělám špatně,“ zdůraznil.

Leon Miko jasně ukazuje, že ho fotbal baví. „Naše cíle? Chceme vyhrávat a zlepšovat se. Já osobně bych si chtěl zahrát vyšší soutěž v lepším týmům. Možná bych to chtěl zkusit někde jinde, přeci jen tady hraju už deset let,“ kouká směrem do budoucna.

Tým FC United Roma nemá vlastní hřiště, domácí zápasy hraje na umělé trávě Městského stadionu v Děčíně, tedy domovském stánku FK Junior Děčín. „Jsme tady zvyklí hrát, mě to nevadí,“ pokrčil rameny.

A co dělá Leon Miko, když zrovna nehraje fotbal? „Normálně pracuji, hodně mě baví bojový sport K1,“ dodal.