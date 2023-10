Začneme netradičně. Nejste náhodou příbuzný s Tomášem Pešírem?

Tomáš by měl být můj příbuzný, ale hodně vzdálený. Můj děda mi to vysvětloval, ale už si to moc nepamatuji.

Milane, pojďme se vrátit k tomu zápasu proti Březinám, kde jste dal dvě branky. Jak to všechno vypadalo?

Tenhle zápas nám vyšel na jedničku. Od začátku jsme byli týmem, který určoval tempo hry. První a náš vedoucí gol jsem vstřelil z velkého vápna, kdy mě našel Kuba Jícha. Ten druhý jsem dal v 89. minutě po brejku. Běželi jsme tři na dva, skvěle mě přihrál Michal Vyskočil. Já jsem to pak poslal po zemi k levé tyči a uzavřel skóre na 4:1.

Budete něco platit do klubové kasy?

Nebudu, tady se platí pouze za první gól v sezoně.

Kouč Voříšek: Kdyby si kluci vzali deset procent z toho, co jim říkám...

Zatím jste dal čtyři branky, sledujete tabulku kanonýrů?

Tady vás opravím, těch branek jsem dal pět. Ale v prvním zápase si rozhodčí spletli číslo a napsali ho někomu jinému. Tabulku střelců sleduji, ale máme v týmu Kubu Jíchu, který dává v každé sezoně přes třicet branek. O králi střelců je tak u nás určitě rozhodnuto.

Krásná Lípa patří několik let na špičku okresního přeboru. Hádám, že letos máte podobné cíle, viďte?

Jelikož už se pár sezon pohybujeme mezi čtyřmi nejlepšími týmy, rádi bychom konečně urvali pohár pro vítěze okresního přeboru. Takže cílem je určitě první místo.

V minulé sezoně ale týmy, které byly osloveny, postup do I.B třídy odmítly. Co na to říkáte?

S krajskou I.B třídu přicházejí určitě i větší náklady. Jelikož se týmy, které jí hrají, nacházejí většinou kolem Děčína a někdy i dál, nedává to pro celky, které hrají okresní přebor, moc smysl. Jak z hlediska finančního, tak také kvůli dojíždění. Podle mě je jediným celkem, který by chtěl postoupit, Union Děčín. Otázkou je, zda by na to vůbec měli.

Co jsem tak pochopil, tak to v Krásné Lípě vidíte stejně, ne?

V tuhle chvíli je pro nás důležité okresní přebor nejdříve vyhrát. Postoupit jsme mohli už několikrát z druhého nebo třetího místa, ale kvůli směnám, co mají kluci v práci, to nebylo možné vzít. Jezdit někam v jedenácti lidech a prohrávat by nemělo smysl. Akorát by nás to od fotbalu odradilo.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Začal jsem v pěti letech u nás v Krásné Lípě. K fotbalu mě přivedl táta, který za Krásnou Lípu ještě nedávno hrál. Od této sezony je nově trenérem našeho týmu.

FOTO: Byli jste na derby Rumburk vs. Šluknov? Najděte se na fotkách

Koukal jsem, že jste také hrál v Mostě. Jaké to tam bylo?

Můj táta pochází z Mostu. Vybral jsem si tady střední školu a k tomu jsem v Mostě začal hrát fotbal. Ten tam byl úplně na jiné úrovni. Tehdy jsme hráli první ligu mladšího dorostu, mám pocit, že jsme skončili na skvělém šestém místě. Bohužel jsem měl díky tréninkům a zápasům velké časové vytížení, domů jsem se podíval jednou za dva měsíce. K tomu se mi ještě zhoršily známky ve škole, takže jsem s fotbalem v Mostě musel skončit.

V jaké kondici je podle vás fotbal v Krásné Lípě?

Ještě minulou sezonu jsme báli toho nejhoršího. Pár kluků kvůli zdravotním potížím skončilo a my jsme za ně neměli náhradu. V létě se nám ale povedlo přivést pět nových kluků. Navíc věříme, že přijdou další. Na tréninky nás chodí čtrnáct, co víc si přát? Do toho nám byla obnovena mládež, která se také schází v hojném počtu. Takže o budoucnost fotbalu se tady nebojím, rozhodně ho nenecháme padnout.

Když vás tak poslouchám, vypadá to, že nehodláte tým opustit?

Krásné Lípě zůstanu určitě věrný, dokud u nás bude fotbal. Máme super fotbalisty a hlavně tu nejlepší partu.

PODÍVEJTE SE: Vyrovnané derby o výběžek přineslo více radosti Šluknovu

Jaký jste fotbalista? Klidný nebo naopak impulzivní?

Ačkoliv se snažím nebýt, tak jsem určitě impulzivní.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

V první lize nefandím nikomu. Ale kdybych si měl vybrat, tak určitě Slavia.

Co vás kromě fotbalu ještě baví?

Mě baví vlastně všechny sporty. Ale kdybych si měl po fotbale vybrat druhý nejoblíbenější, tak je to určitě snowboard.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte?

Dělám na živnost. Provádíme kompletní rekonstrukce bytů.