Poslední roky působil jako trenér a funkcionář ve fotbalovém klubu v Benešově nad Ploučnicí. V minulosti pracoval přes také jako člen STK našeho OFS. „Dlouhá léta jsem setkával s různými nedobrými praktikami ze stran funkcionářů klubů, svazů a rozhodčích. Vše za tu dobu dospělo k nynějšímu stádiu, kdy se z fotbalu stala nedůvěryhodná organizace, kde jsou všechny zúčastněné strany navzájem tak propojené, že se bojí jedna druhé. Všemu nejvíc bohužel šéfují ti, kteří by měli na hřišti být nespravedlivější. Potom se nemůže nikdo divit, že i dobré nápady, které se v minulosti chtěly prosazovat, nenašly podporu, protože se těmto propletencům jaksi nehodily do krámu. O tom asi každý víme své,“ zdůraznil Kougl.

Jaké jsou jeho hlavní vize? „Svaz se musí více angažovat v oblasti nejmenších dětí. Musíme se pokusit oživit fotbal na vesnicích. Je potřeba udržet děti u fotbalu až do dospělosti, poskytnout jim kvalitní soutěže. Dále je nutné doplnit a postupně nahradit starší rozhodčí. Bez této generační výměny se kvalita nezlepší. Byl bych rád za lepší transparentnost voleb. Veřejnost by měla lépe znát dané kandidáty,“ prozradil Kougl.

Ten také apeluje na co nejvyšší účast na blížící se valné hromadě. „Důležité bude se v pátek volební valné hromady zúčastnit a volit osobně. Na poslední volební valné hromadě před čtyřmi roky byla osobní účast z oddílů poměrně nízká a mnoho oddílů předalo plné moci někomu dalšímu. To podle mě není správné řešení,“ dodal Miloslav Kougl.

Hlavní vize Miloslava Kougla:

1) Větší angažovanost OFS v oblasti nejmenších dětí



- co nás všechny trápí nejvíc? Nejsou hráči! A proč? Protože fotbal hraje čím dál méně dětí! Jak tomu pomoci? Pokusit se znovu oživit fotbal i na vesnicích, tak aby jim stačilo pouze 5-6 dětí a udělat jim samostatnou soutěž. Jedině kvantitou přivedeme zpět i kvalitu.



- ještě větší podpora spolupráce s trenéry GTM



2) Udržet děti u fotbalu až do dospělosti



- nabídnout jim ve všech věkových kategoriích odpovídající soutěže, aby je fotbal bavil a také zdokonaloval. Tzn. najít společně s kluby cestu jak zajistit ke všem mužstvům trenéry.



- spolupráce i s okolními okresy, aby byl zajištěn odpovídající počet mužstev a tím i kvalita.



3) Doplnění a postupná náhrada starších rozhodčích



- počty rozhodčích a jejich věkové složení neodpovídá potřebám okresu a už vůbec ne jejich případným postupům v rámci soutěží FAČR.



- bez této generační výměny nikdy nedojde ke zvýšení kvality rozhodčích. Starších bych se nevzdal, někdo zkušenosti musí předávat, ale pouze ty kladné pro fotbal.



4) Transparentnost voleb



- kdo z vás do dnes zná kandidáty na členy komisí, výkonného výboru a předsedu jak na okrese, tak na kraji? Myslím, že nikdo! To bych chtěl do budoucna změnit a přihlášené kandidáty včas zveřejnit, aby byla možnost si v klidu vybrat.



- to samé platí pro volbu do KFS a celorepublikového vedení. Chtěl bych znát např. prostřednictvím mailu koho favorizujete a podle výsledků volit na konferenci. Ne jak to bylo v minulosti, kdy se ve VV domluvili mezi sebou a bylo jasno, aniž jsme měli možnost se vyjádřit.