Dane, Huntířov jste porazili 4:2. Jak jste utkání viděl?

Z mého pohledu jsme měli docela štěstí, protože soupeř pár šancí neproměnil. Potěšilo mě, že kluci, kteří jsou v našem týmu, ze sebe vydali vše a podařilo se nám vyhrát.

Vy jste dal hattrick. Jak vaše branky padly?

První branku jsem dal po nádherné přihrávce a mém úniku stoperům zakončené střelou mezi nohy gólmana. Druhá branka padla z přímého kopu zpoza šestnáctky z pravé strany. Byla to přímá střela podél zdi na zadní tyč. Třetí gól jsem dal se štěstím, můj spoluhráč dorážel míč po střele z přímého kopu a ten se odrazil od mé nohy do branky.

Bude vás to něco stát do klubové kasy?

Klubovou kasu máme, ale zatím mi nikdo nic neřekl. Myslím si, že budu muset spoluhráčům přispět na pivo (úsměv).

Staré Křečany jsou aktuálně deváté. Kde byste se rád viděl na konci sezony?

Nejradši okolo šestého místa, příští rok se nám snad bude dařit víc. Máme tady spoustu nových kluků, zatím se sehráváme. Jsou ale bojovní a mají chuť hrát fotbal.

Máte přehled o nejlepších kanonýrech v soutěži?

Střeleckou tabulku nesleduji, protože kvůli své práci neodehraji ani polovinu zápasů.

Jaká je vůbec kondice fotbalu ve Starých Křečanech?

Naše kondice není úplně nejlepší. Snažíme se ale něco dělat, trénujeme jednou týdně a někteří chodí hrát sálovou kopanou.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v osmi letech v jižních Čechách v klubu TJ Sokol Sedlice. Pak jsem pokračoval v Doksech. Když mi bylo 19 let, přestoupil jsem do Šluknova. Minulý rok jsem přešel za kamarády do Křečan.

Máte nějaké vzpomínky na vaše první tréninky?

Bylo to ještě na jihu Čech, tehdy jsme byli spojení s další vesnicí – Doubravice. Na tréninky jsme jezdili na kolech a několikrát i běželi.

Jste ve Starých Křečanech spokojený?

Ano, líbí se mi tady. Jak už jsem řekl, mám tu kamarády a fanoušci mě mají rádi.

Máte ještě nějaké konkrétní fotbalové cíle nebo sny?

Sny se rozplynuly v 18 letech, kdy jsem nastoupil na praxi a byl pět měsíců pryč.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jsem vychovaný jako fanoušek Sparty, což platí i v současnosti.

Prozradíte čtenářům co váš živí a co vás ještě kromě fotbalu baví?

Pracuji v zahraničí jako kormidelník na chemické lodi. Jinak mám rád ostatní sporty jako je hokej, florbal, basketbal nebo volejbal.