Radime, v derby jste dal čtyři branky. Která byla nejhezčí?

Nejhezčí byl asi gól na 2:2. Spoluhráč mi to pěkně připravil zpětnou nahrávkou na velké vápno a já to trefil z první na zadní tyč.

Hádám, že za to bude nějaký poplatek do klubové kasy…

První zápas, čtyři góly, navíc rozhovor. Myslím si, že nějaká platba mě rozhodně nemine.

Dolní Habartice jste porazili 9:4. Pro diváky asi parádní zápas, viďte?

První poločas skončil 5:3, byl to fotbal nahoru dolů. Hned na začátku druhého poločasu jsme inkasovali na 5:4 a vypadalo to na drama. Pak jsme přidali další góly a v klidu si to pohlídali. Na první zápas celkem slušná přestřelka. Lidem se to muselo líbit. Doufám, že budou i nadále chodit v takovém počtu.

Vy jste se vrátil do Benešova po několika letech. Proč?

Bylo více faktorů, proč jsem se vrátil. Dojíždění, práce, rodina. Hlavně jsem chtěl pomoct Benešovu k lepším výsledkům.

Přešel jste z krajského přeboru do toho okresního. Asi velký rozdíl, ne?

Ano, je to veliký rozdíl. Na všechno mám nyní více času. Ale zvykl jsem si rychle.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

Začínal jsem v pěti letech v Březinách.

Jaké to vůbec bylo ve Skalici?

Ve Skalici jsem strávil čtyři roky, za které jsem hrozně rád. Je tam příjemné prostředí. Skvělá parta v kabině. Lidi, kteří se tam o fotbal starají, jsou skvělí. Hlavně bych chtěl poděkovat panu Baťkovi, že mi dal příležitost, si za Skalici zahrát. Jen škoda, že se nám nepodařilo vyhrát finále krajského poháru.

Nyní tedy hrajete v Benešově. Jaká je budoucnost tamního klubu?

Je tu spoustu mladých a šikovných kluků. Když u fotbalu vydrží a bude je to bavit, tak věřím, že se budeme prát o přední příčky.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Nefandím ani jednomu, jelikož jsem fanoušek FK Teplice.

Plánujete dohrát kariéru v Benešově?

Ano, rád bych to tady dokopal. Ale člověk nikdy neví.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás ještě kromě fotbalu baví?

Dělám ve spediční firmě Emons v Ústí nad Labem. Jelikož trénuji v Benešově děti, tak mi fotbal zabere hodně času. Ale rád si zajdu zahrát tenis, stolní tenis, rád jezdím na kole a na bruslích. Ale nejraději trávím volný čas s rodinou a přáteli.