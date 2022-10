Lukáši, proti Šluknovu B jste dal dvě branky. Platil jste něco do kasy?

Kdybych ještě přidal třetí gól, určitě bych dal do placu nějaké pivko.

Jak oba góly padly?

První branka byla po vhazování, kde jsme prodloužili míč na velké vápno a Šluknov si to nepohlídal. Druhou branku mi hezky připravil Kuba Zadina, kdy přehodil obranu a šel jsem sám na brankáře.

Poskočili jste v okresním přeboru na páté místo. Máte v letošní sezoně vyšší ambice?

Vysloveně žádné ambice nemáme, chceme se tím fotbalem bavit, i když to někdy tak nevypadá (smích). Určitě ale nechceme být někde ve spodních patrech.

Jiří Šusta je českým mistrem. Bude vládnout i střední Evropě?

Pokud se nepletu, tak vy jste spíše defenzivní hráč, ne? Sledujete tabulku střelců?

Vystřídal jsem snad všechny posty kromě brankáře. Ale máte pravdu, nejvíc jsem toho odehrál na pozici stopera nebo ve středu zálohy. Až tuhle sezónu jsem byl párkrát na hrotu. S klukama v kabině pro zajímavost sledujeme, kdo dává góly i v ostatní týmech a soutěžích.

Kde jste vůbec začal s fotbalem? Pamatujete ještě na první tréninky?

Začínal jsem ve Varnsdorfu, ale první trénink si nepamatuji. To až v Horním Podluží. Hned první trénink bolel, starší hráči, jako Radek Hanykýř, Tonda Kříž a další, jasně dávali najevo, že jsem nováček z města. Nikdy na to nezapomenu a jsem za to rád.

Takže jste byl od příchodu z Varnsdorfu věrný Čechii?

Jednu sezonu jsem hrál za Velký Šenov, pak už jenom Horní Podluží.

Jaká je podle vás úroveň okresního přeboru?

Soutěž je vyrovnaná, není vyloženě tým, který by válcoval všechny. Spíš mi přijde v posledních kolech, že záleží na tom, jak se kdo sejde.

Jak se vám vůbec líbí v Horním Podluží? Zázemí, parta, diváci…?

Hrál tady i můj táta, takže jsem se jako malý kluk jezdil do Podluží koukat. Před pár lety jsme se sem přestěhovali s přítelkyní, hlavně kvůli fotbalu a kamarádům. Dobrá parta je tu několik let stejná, občas přijdou dva nebo tři kluci z Varnsdorfu. Tým je dobrý, máme mladé kluky, jako Melen, Šindelář, Knitl, pak také třicátníky, jako Chaloupecký, Zadina, Šedivý a zkušené borce. Třeba Hermann nebo sobota. Zázemí nemáme špatné. Když si vzpomenu na některé kabiny a sprchy z I.B třídy, jsme v pohodě (smích). Diváci jsou většinou starší pánové, kteří tu kopali před námi a hlavně naše rodiny s dětmi.

PODÍVEJTE SE: Heřmanov vstal z mrtvých. Čím na konci šokoval soupeře?

Máte ještě nějaké sportovní cíle?

V zimní pauze se přesuneme s půlkou týmu do haly, kde reprezentujeme Futsal Varnsdorf v Celostátní lize sálové kopané. Tam bych chtěl získat pár bodů.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

V naší lize nemám vyloženě tým, kterému bych fandil. Popravdě na ni ani nekoukám.

Co vůbec děláte ve volném čase?

V klidu moc dlouho nevydržím, snažím se být pořád v pohybu. Když máte doma dva kluky (2 a 4 roky), tak se nezastavíte (smích).

Jaká je podle vás budoucnost fotbalu v Horním Podluží?

Doufám, že se tady bude hrát fotbal pořád. Samozřejmě záleží na okolnostech. Škoda, že nemáme mládežnický tým. Neumím si ale představit, že půjdu o víkendu kolem hřiště a nikdo tam hrát nebude.

K fotbalu patří zábava a humorné situace a historky. Jak to máte vy?

V týmu máme Marka Vavrince, je to aktuálně náš trenéra. O zábavu máme postaráno, s ním se člověk nenudí (smích).