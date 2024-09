/OSOBNOST DENÍKU/ Je to poměrně zajímavý příběh. S fotbalem začal v dalekém…

V posledním kole jste vyhráli 3:2 v České Kamenici. Jak byste zpětně zápas hodnotil?

Bohužel jsme do zápasu nevstoupili úplně ideálně a soupeř šel do rychlého vedení. Oproti předchozím zápasům jsme se s tím ovšem dokázali vypořádat a do konce poločasu si vytvořili několik gólových příležitostí. V průběhu druhého poločasu se nám podařilo díky dobré týmové hře a nasazení zápas otočit na 1:3. Závěr zápasu bohužel úplně nezvládl rozhodčí, také došlo k několika ostřejším zákrokům na obou stranách, ze kterých vzešly dvě červené karty a penalta, kterou Kamenice proměnila.

Začátek sezony jste moc nezachytili, jaké vlastně mají Březiny ambice v této sezoně?

Řekl bych, že hlavním cílem v této sezoně bude ustálit kádr a udržet se v dostatečném odstupu od sestupových míst. Samozřejmě sezóna je na začátku a určitě je v našich silách se pokusit bojovat o vyšší příčky, což všichni chceme.

Slyšel jsem od jednoho funkcionáře, že prý máte v klubu určité vnitřní neshody. Je to pravda?

Myslím, že v každém týmu, kde výsledky nejsou nikterak zářivé se vždycky najdou nějaké neshody mezi hráči, není to ovšem nic hrozného.

Jaká je podle vás kondice fotbalového klubu v Březinách?

Vše je na dobré cestě, přišel nový trenér Zdeněk Fryč a s ním také pár nových hráčů. Tréninky probíhají v hojné účasti a morálka v klubu je o dost lepší. Dokonce je na obzoru i možný návrat Daniela Šindeláře po delším zranění.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal zhruba v osmi letech už jako žák v klubu SK Verneřice, kde jsem prošel dorostem a krátce i A týmem.

Atmosféra při derby Union Děčín - Březiny. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Jak dlouho už působíte v Březinách?

V Březinách jsem od roku 2019, bohužel kvůli dlouhodobějším problémům s kolenem těch odehraných zápasů nebylo tolik, kolik bych si přál. V klubu jsem spokojený, pohybuje se a pohybovalo se tu spoustu skvělých hráčů a zároveň kamarádů. Zázemí je super, máme výborné fanoušky, kterým jsme bohužel poslední dobou moc radosti nepřinesli.

Fotbal vám přinesl jistě mnoho fotbalových zážitků a příhod. Podělil byste se s námi o ten nejzajímavější?

Nejvíce zážitků mám z působení v děčínském futsalovém klubu Boca Juniors, kde jsem hrál v letech 2014 až 2019. Super parta, spousta dobrých zápasů, postupů i sestupů. Vypíchnout jeden zážitek se ani moc nedá.

Je vám 32 let. Máte ještě nějaké konkrétní fotbalové sny nebo ambice?

Užívat si hru dokud mi to zdraví dovolí. Když dá Bůh, tak si jednou zahrát po boku mých synů.

Je nějaký tým, kde byste si chtěl zahrát? Nebo už do konce kariéry zůstanete v Březinách?

O žádném jiném klubu nepřemýšlím, možná by se v budoucnu nabízel návrat do Dolních Habartic, jelikož tam začínáme stavět dům a máme tam chalupu.

Jak byste ohodnotil současnou situaci české fotbalové reprezentace?

Je na čem pracovat (úsměv). Poslední dva zápasy v Lize národů jsem neviděl, Euro bylo trošku smolné, ale bohužel už u našich soupeřů nevzbuzujeme žádný respekt. Snad se to do budoucna zlepší.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Mám menší firmu zabývající se tvorbou grafiky, ale převážná pracovní náplň je výroba SW pro řídící systémy a celkově práce v IT odvětví. Mimo fotbal se snažím co nejvíce věnovat svým dětem a manželce. Jinak rád zvelebuji zahradu a buduji zázemí pro rodinu.