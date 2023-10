Jardo, Staré Křečany jste přestříleli 9:4. Jak jste celý zápas viděl?

Bylo to klasický zápas nahoru, dolů. Soupeř nám nedal nic zadarmo. Bylo to docela vyhrocené, na obou stranách mělo padnout určitě více žlutých karet a myslím, že i nějaká ta červená. Ve druhém poločase se nám povedlo odskočit a přidat ještě pár branek a tím získat tři body. S naším výkonem jsem spokojený.

Vy jste dal čtyři branky, dobrá práce. Které z nich byla nejhezčí?

Děkuji! Určitě hned ta první branka. Přebral jsem si míč na půlce a zkusil jsem štěstí. Naštěstí pro mě balón dost zaplaval a tak skončil v levém horním rohu, sám jsem byl z té branky dost překvapený.

Budete muset něco zaplatit do klubové kasy?

Já doufám, že ne. Klukům snad budou stačit tři body.

Po sedmi zápasech jste v okresní soutěži na desátém místě. Jak jste s průběhem sezony spokojený?

Aktuální desáté místo je po minulé sezoně úspěch, ale rád bych nás viděl okolo šestého místa. Takový ten klidný střed tabulky.

Jak vidíte letošní ročník nejnižší fotbalové soutěže na Děčínsku?

Letošní ročník je dost nevyzpytatelný, už tam bylo pár překvapivých výsledků a myslím si, že i ten náš je pro spoustu lidí dost překvapivý. Bude to ještě dost zajímavá sezóna a uvidíme, kam až se posuneme.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Fotbal jsem začal hrát v sedmi letech za Forward One v Děčíně. Pak přišel přestup do Malšovic, kde jsem strávil většinu své fotbalové kariéry. Tam to bylo opravdu skvělé, rád vzpomínám na dorostenecké časy.

A proč hrajete dnes právě ve Františkově?

Hrál tam můj kamarád, slovo dalo slovo a nakonec jsem skončil ve Františkově.

Vaše domácí hřiště je na dost netradičním místě na kopci nedaleko zříceniny hradu Ostrý. Pro fanoušky tam nevede zrovna jednoduchá cesta…

Netradiční určitě je. Ale překvapivě na většinu domácích zápasů chodí poměrně dost lidí, za což jsme rádi. Chtěl bych jim moc poděkovat. Podpora ze strany diváků vždy povzbudí a nakopne nás ukázat, že na to máme.

Jste mladý fotbalista, takže jistě máte nějaké fotbalové cíle, je to tak?

Konkrétní úplně ne, ale určitě bych si chtěl zkusit zahrát vyšší třídu. Třeba I.B třída by určitě nebyla špatná.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Ani jednomu. Jsem věrným fanouškem Plzně.

Jste klidný nebo impulzivní fotbalista?

Určitě impulzivní, ale poslední dobou se to snažím dost krotit, i když to čas od času není možné.

Co vás ještě kromě fotbalu baví?

Kromě fotbalu se věnuji i futsalu, hraji za děčínský Bílý balet. Občas se ale musím odreagovat i jinak, proto rád hraju hry na konzoli, poslouchám muziku a sleduji seriály.

Prozradíte čtenářům čím se živíte?

Samozřejmě. Momentálně pracuji jako asistent pedagoga na Základní škole v Želenicích.