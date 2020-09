„Branková meta? Žádné konkrétní číslo si fakt netroufám říct,“ poznamenal 29-letý fotbalista, který je trojnásobným otcem.

Honzo, vy jste v posledním kole nastřílel čtyři branky. Která byla nejhezčí?

Každá branka je hezká, ale nebudu lhát, nejhezčí byla asi ta první. Dostal jsem perfektní nahrávku od Jirky Mitrušky. Skoro od půlky jsem šel sám na brankáře, který vyběhl až na velké vápno. Zkusil jsem ho přehodit a vyšlo to. To jsou ty chvilky, pro které hrajeme fotbal. Budu si to dlouho pamatovat.

Markvartice by měly mít ambice postoupit do okresního přeboru. Souhlasí to?

Je pravda, že nějaké signály jsem od vedení zaznamenal. Uvidíme, čeká nás ještě hodně práce.

Pojďme k vašim fotbalovým začátkům. Kdy jste začal?

Poprvé jsem stál na hřišti v létě 1992. K fotbalu mě přivedl můj taťka, který přes 20 let chytal za Valkeřice. Já jsem začal v šesti letech za žáky ve Verneřicích.

Ve Verneřicích jste odkopal několik sezón. Proč jste odešel?

Ve Verneřicích jsem hrál, dokud jsem tam bydlel. Pak přišlo stěhování do Děčína a na fotbal nebylo moc času. V roce 2018 mě pak oslovilo vedení Markvartic, zda bych si občas nešel kopnout.

Okresní soutěž na Děčínsku má aktuálně jedenáct týmů. Jakou má podle vás úroveň?

Podle mě ta úroveň bohužel upadá. Jedním z faktorů je postupný úbytek týmů.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Žádný vzor přímo nemám, i když skvělých fotbalistů je plná televize a internet. Já bych zmínil hráče, se kterými jsem hrál a jejich styl se mi líbí. Je to například Radek Rojko z Heřmanova, Ludva Kadleček z Verneřic, nebo Radim Kolář ze Skalice.

Je vám 29 let. Máte ještě nějaké větší fotbalové ambice?

Sir Alex Fergusson radši skončil, než aby mi zavolal (smích). Mám náročnou práci, takže se nemohu věnovat fotbalu tak, jak bych si přál. Nestíhám všechny tréninky a ve vyšších soutěžích to bez tréninků prostě nejde. Markvartice mi sedí a nemám v plánu to měnit.

Kolik gólů byste chtěl v letošní sezóně nastřílet?

Žádné konkrétní číslo si netroufnu říct, stát se může cokoliv. Věřím, že pokud budu na hřišti pracovat stejně, tak takových zápasů, jako byl ten poslední, bude víc.