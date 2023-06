Tomáši, Huntířov jste porazili 7:1. Jaký to byl zápas?

Prvních 25 minut to byl celkem vyrovnaný zápas. My jsme sice byli více na míči, ale hodně šancí jsme prostě řešili špatně. Soupeř hrozil hlavně z brejků. Naštěstí jsme v prvním poločase dvě branky, což nás do druhé půle uklidnilo. To už Huntířov nekladl velký odpor.

Vy jste dal hattrick. Dáváte za to něco do kabiny?

U nás se pije finská vodka, takže za hattrick je láhev povinná (smích).

Který z těch tří gólů byl podle vás nejhezčí?

První dvě branky, co jsem dal, byly důležité. Ale nejhezčí byla ta třetí, hlavně kvůli akci, která tomu všemu předcházela.

Jste aktuálně na třetím místě. Jste s průběhem sezony spokojený?

Celkově asi ano. Určitě jsme pomýšleli ještě na lepší umístění. V konfrontaci s týmy, které jsou před námi, jsme prohráli. Sice třeba o gól, ale prohráli. Podle mě jsme nebyli horší. Chybělo trochu štěstí a kvalita v zakončení.

Jak jste vůbec začal s fotbalem?

K fotbalu mě přivedli rodiče. Začal jsem asi v devíti letech v Rybništi v žákovském týmu. Po půl roce ale nebyl dostatek hráčů, takže jsem až do patnácti hostoval v Krásné Lípě. Pak přišla roční pauza a návrat do Rybniště. Půl roku jsem ještě hostoval v Chřibské, jinak jsem hrál pořád tady.

Takže musíte být v Rybništi spokojený, viďte?

Určitě jsem tady spokojený. Máme tu skvělou partu kluků, i když to jsou už „tři generace.“ (smích)

Je vám 33 let. Neláká vás si zahrát za nějaký jiný klub?

Určitě nebudu nic zkoušet. Mám už nějaký věk. Vlastně jsem nikdy neměl nějaké velké ambice.

Jaká je podle vás aktuální kondice fotbalu v Rybništi?

Myslím si, že na takovou malou vesničku, je to úplně parádní. Co se týče trávníku, zázemí i samotného týmu. Skvělá je i samotná obec a vedení našeho klubu.

Dokázal byste odhadnout úroveň okresního fotbalu na Děčínsku?

Těžko říct, prostě vesnický fotbal. Chodím se dívat na jiné fotbaly, ale jenom po okolí. Takže to nemůžu porovnat ani s jiným okresem.

Jste klidný hráč, nebo se na hřišti rád hádáte?

Jelikož už mám v této sezoně deset žlutých karet a snad jen jedna byla za faul, tak jsem asi dost „ukecanej.“ Alespoň kluci v kabině říkají, že to není normální. (smích). My hráči, ale i rozhodčí, jsme amatéři. Většinou máme čisté diskuze s těmi, co i o sobě myslí, že jsou profíci (smích).

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jsem dlouholetý fanoušek Slavie a nikdy to měnit nebudu.

Amatérský fotbal bojuje s nedostatkem hráčů, mladí se moc nehrnou. Jak to vnímáte?

Nejenom na vesnicích je to dlouhodobý problém. Dneska je prostě doba, kdy mají děti mnoho možností a můžou si vybrat s různých sportů. Dříve měl ve svém okolí deset kluků a z toho sedm hrálo fotbal. Tehdy byla volba jednodušší.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Pracuji jako OSVČ ve stavebnictví. Kromě fotbalu rád zajdu třeba na tenis a nebo na jiné míčové sporty. Záleží na tom, v čem se s kamarádi vyhecujeme.